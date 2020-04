Kolmapäeval suri pärast COVID-19 tagajärjel tekkinud komplikatsioone 85-aastasena New Orleansi jazz-muusik Ellis Marsalis.

Marsalis oli tunnustatud muusikutepere patriarh; ka tema pojad Wynton, Branford, Delfeayo ja Jason Marsalis ning lapselaps Slauson Malone (Jasper Marsalis) on kõik tegevmuusikud või muusikaga tegelenud. Ellis Marsalis ise töötas muusikahariduse valdkonnas ja oli klaverimängija, kes salvestas ka ise mitu albumit, vahendab Pitchfork.

"Mu isa oli suur muusik ja õpetaja, aga veelgi parem isa," kirjutas Branford Marsalis. "Ta valas kõik, mis tal oli, sellesse, et kasvatada meist iseenda parimad versioonid."

"Ellis Marsalis oli legend," kirjutas New Orleansi linnapea LaToya Cantrell. "Ta oli prototüüp sellest, millele me mõtleme, kui räägime New Orleansi jazz'ist. Saadame oma inimeste armastuse ja palved tema lähedastele ning kõigile neile, kelle elu ta puudutas."