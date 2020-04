Lauri Vasar sai esmakordselt teatriauhinna ka Eestist

Georg Otsa preemia on teatriliidu auhindadest küllap suurima rahvusvahelise kaaluga. Žürii, kelle eesotsas oli RO Estonia solist Heli Veskus, otsustas: "Lauri Vasar pälvib preemia kõrge vokaalse meisterlikkuse, erakordse lavasarmi ja väljendusrikkuse ning sügavalt läbitunnetatud eriilmeliste karakterite loomise eest maailma tuntumatel ooperi- ja kontserdilavadel ning kodupubliku ees". Viimase puhul on nimetatud tema osatäitmised Eestis lauldud lavastustes, nagu Figaro (Mozarti "Figaro pulm"), Wolfram von Eschenbach (Wagneri "Tannhäuser"), mõlemad Rahvusooper Estonias, ja nimiosa (Mozarti "Don Giovanni", Birgitta Festivalil). Tunnustus tuli just nüüd, Georg Otsa 100. sünniaastapäeva aegu.

Saanud mitmeid preemiaid, ka rahvusvahelisi, eelkõige Austriast ja Saksamaalt, oli Georg Otsa preemia Lauri Vasarale tõeline üllatus. Ta saatis meie teatrisaatesse südamliku tänukõne videotervitusena, tänades oma Eesti kolleege, meie publikut ja muidugi oma ema, kes kogu elu töötas Estonia teatris pianisti-repetiitorina.

Enne, kui teatrid viiruse pärast suleti, oli Lauri Vasar teinud juba paar nädalat proove Pariisi Rahvusooperis, kus 2. aprillil pidanuks publiku ette tulema Wagneri "Reini kulla" uuslavastus Lauri Vasaraga Donneri osas, dirigendiks rahvusteatri juht Philippe Jordan, lavastajaks hispaania teatrimees Calixto Bieito. Kõik seitse etendust jäävad ära.

Viimsel hetkel sai Lauri Pariisist kodulinna Berliini. Tema järgmised esinemised peaksid toimuma Põhja-Euroopa vanimas ja kuulsaimas teatrimajas Hamburgi Riigiooperis, mis oli aastaid ka Lauri koduteater. Uuslavastuses Richard Straussi ooperist "Elektra" laulab ta Orestese osas, nimirollis Elena Pankratova, Klytämnestra osas Violeta Urmana. Dirigendiks on Kent Nagano, lavastab Dmitri Tšernjakov. On võimalik, et plaanitud kuue etenduse asemel tehakse sellest paar kontsertettekannet. Lauri Vasar ütleb, et käesoleva hooaja viimane etendus pidi toimuma tal juuli algul Berliini Riigiooperis "Figaro pulmaga", aga pidevalt tuleb nüüd teateid lepingute katkestamisest. Ära on jäänud ja jäämas tervelt kakskümmend seitse etendust! Siin tekibki küsimus, kas Eesti riik suudab toetada ka meie välislavadel tegutsevat Eesti kodanikust vabakutselist lauljat?

Lauri Vasar ütleb, et viimastel aegadel on tal suurepäraseid koostööhetki olnud lavastaja Dmitri Tšernjakoviga. Nimetamist vääriksid Wagneri "Parsifal" ja Prokofjevi "Kihlus kloostris" Berliini Riigiooperis, mõlema dirigendiks Daniel Barenboim", ka lähimal ees ootavat Straussi "Elektrat" oleks Hamburgis tehtud Tšernjakovi käe all, plaanis on mõndagi ka tulevikus. Tšernjakov on Borodini "Vürst Igori" lavastanud New Yorgi Metropolitanis, Wagneri "Tristani ja Isolde" Peterburi Maria teatris ning Rimski-Korsakovi "Sadko" Moskva Suures teatris. Peaaegu kõigis oma lavastustes teeb ta ise ka kunstnikutöö (mõnes ka kostüümid).

Kadestamistväärt kuulsused on Lauri Vasara dirigendid: Franz Welser-Möst Salzburgi festivalil, Daniel Barenboim Saksa Riigiooperi juhina, Kent Nagano Hamburgis, Philippe Jordan Pariisi Rahvusooperi juhina, Fabio Luisi Pariisi Palais Garnier's, Daniel Harding Milano La Scalas, Ádám Fischer Budapestis ja veel ... Bertrand de Billy, Marc Albrecht, Sebastian Weigle, Michael Boder, Kirill Petrenko, Jesús López-Cobos, Peter Schneider, Valeri Gergiev, Simone Young...

Nagu on tehtud mitmel pool mujal, andis ka Berliini Riigiooper oma kodulehel 24. ja 25. märtsil rahvusvahelise teatripäeva puhul vaatamiseks Mozarti "Figaro pulma" etenduse, mille oli lavastanud Jürgen Flimm, dirigeeris Gustavo Dudamel ning solistideks Anna Prohaska, Ildebrando D'Arcangelo, Dorothea Röschmann, Lauri Vasar ja Marianne Crebassa, orkestriks Berliini Riigikapell. Lavastuse on salvestanud Accentus Music.

Lõpetuseks veel Georg Otsa juurde. Kogu Euroopass pole mainekat ooperimaja, kus Lauri Vasar poleks laulnud. Võime täna öelda, et selle, mida Georg Ots lauljana väärinuks, aga ei saanud, sest elas suletud maal, on Lauri Vasar saavutanud ning oma sünnimaale rohket tuntust toonud.