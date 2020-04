Kalev Vapper lastekirjanduse päevaks: võimalikud käigud

"Esimene räägib internetis käimisest ja võimalikest käikudest nii seal kui mujal. Tänu kodukontoritele ja distantsõppele on teema veelgi aktuaalsemaks saanud. Teine teatab aga kohe algul, et Härra Julius naudib ilma," tutvustas autor ise.

Need ei ole kriisiluuletused. Täna on lastekirjanduse päev. Pakume sel puhul kaks värsket luuletust Kalev Vapperilt sõnas ja videos.

Aprillikuu lumi

Kui internet käib,

kas liigub ta jala?

Võib-olla, et mitmed ta jalad on sala.

Ja küllap on nähtamatud ka käed.

Kas sina, kes jälgid, ta jälgesid näed?

Kui internet käib,

siis kuhu ta läheb?

Kus on nende jalutuskäikude siht?

Kas tedagi kutsuvad tuuled ja tähed,

aprillikuu lume õrn õhuke kiht?

Härra Julius

Härra Julius naudib ilma.

Võtab ära ühe kinda.

Võtab ära teise kinda.

Nööbib lahti jupi rinda.

Päästab kaela sallist valla.

Käärib sokisääred alla.

Viimaks paljastab ka pea:

"Armastan sind, kevad hea!"