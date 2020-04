Suri Grammy ja Emmyga pärjatud muusik Adam Schlesinger

Schlesinger oli ansambli 2003. aasta hittsingli "Stacy's Mom" kaasautor ning võitis Emmy ja Grammy auhinnad heliribade eest filmidele "Crazy Ex Girlfriend" ja telesaatele "A Colbert Christmas", vahendab BBC.

Lahkunud muusikule kirjutas sotsiaalmeediasse järelhüüde ka ise koroonaviirust põdenud näitleja Tom Hanks, kelle lavastatud komöödiafilmile "That Thing You Do!" Schlesinger nimiloo kirjutas.

There would be no Playtone without Adam Schlesinger, without his That Thing You Do! He was a One-der. Lost him to Covid-19. Terribly sad today. Hanx — Tom Hanks (@tomhanks) April 2, 2020

Schlesingerit meenutasid sotsiaalmeedias ka Dashboard Confessionali laulja Chris Carrabba ja DJ ning produtsent Mark Ronson.

Fountains of Wayne tuli kokku 1995. aastal New Yorgis, kuid sai tuntuks 2003. aastal Ühendkuningriigis, kus tõusis oma looga "Stacy's Mom" singlite edetabelis 11. kohale. Sama loo eest teenis ansambel ka Grammy-nominatsioonid parima popesituse ja parima uue tulija kategoorias.

Lisaks Fountains of Wayne'is musitseerimisele oli ta tegev ka sellistes kollektiivides nagu Ivy ja Tinted Windows ning tegi heliribasid paljudele filmidele ja telesarjadele.

Tema loodud muusika Broadway adaptsioonile filmist "Cry-Baby" mainiti ära 2008. aasta Tony-auhindade jagamisel, Ta võitis Grammy parima komöödiaalbumi eest, mille tegi USA tele-show erisaatele "A Colbert Christmas: The Greatest Gift Of All!". 2019. aastal pälvis ta Emmy loo eest "Antidepressants Are So Not A Big Deal", mille tegi filmile "Crazy Ex Girlfriend".

Schlesinger oli aastatel 1999 kuni 2013 abielus Katherine Micheliga, kellega neil on tütred Sadie ja Claire.