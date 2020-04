Suri soulilaulja Bill Withers

Withers kirjutas teiste hulgas sellised lood nagu "Lean on Me", "Ain't No Sunshine" ja "Lovely Day". Ta kirjutas ja salvestas mitmeid teisigi hittlugusid, nende seas "Use Me" ja "Just the Two of Us", võitis kokku kolm Grammyt ning võeti 2015. aastal rock'n'roll'i kuulsuste halli liikmeks, vahendab Guardian.

William Harrison Withers Jr sündis 1938. aastal Slab Forki nimelises linnas Lääne-Virgina osariigis, kus tal oli keeruline lapsepõlv. Kokutamise tõttu oli tal keeruline sõpru leida ning pärast seda, kui tema isa suri, hakkas 13-aastast Withersit kasvatama tema vanaema.

Withers oli enne muusikaga tegelema hakkamist üheksa aastat USA mereväes. Ta kolis 1967. aastal Los Angelesse, kus leidis tööd prill-laudade meistrina ning salvestas öösiti lindile oma demolugusid. 1970. aastal sõlmis ta juba lepingu plaadifirmaga Sussex Records, kes määras tema esimese stuudioalbumi produtsendiks Booker T. Jonesi. Samal albumil ilmus ka hittlugu "Ain't No Sunshine", mille eest võitis Withers ka oma esimese Grammy parima R&B loo kategoorias.

Tema esimene ja ainus Billboardi edetabeli esikohale jõudnud singel oli "Lean on Me", mis oli tugevalt mõjutatud tema lapsepõlve aegsetest kirikuhümnidest ja gospelmuusikast ning inspireeritud üleskasvamisest tugeva kogukondliku eetosega söekaevanduslinnas.

Tema koostöö Sussex Recordsiga ei lõppenud hästi. "Nad ei maksnud mulle midagi," rääkis ta 2015. aastal väljaandele Rolling Stone. "Nad vaatasid mulle otsa ja ütlesid, et "aga mis siis, et me sulle võlgu oleme?". Ma õppisin inimestega suhtlema sõjaväes. Kui mingi tüüp mu nägu litsub, siis ei lõppe asi hästi." Ta väitis tollal, et hävitas vihahoos albumi, mille oli just plaadifirma juures salvestanud. "Ma oleks ilmselt võinud selle olukorra natuke teistmoodi lahendada."

Pärast seda sõlmis Withers lepingu plaadifirmaga Columbia Records ja abiellus Marcia Johnsoniga, kellest 1976. aastal sai ka tema mänedžer. Withersil oli hittlugusid ka selle plaadifirmaga, nende hulgas näiteks 1977. aastal ilmunud optimistlik "Lovely Day".

Pärast seda, kui Withers oli kolme aasta jooksul välja andnud kolm albumit, väitis ta, et Columbia Recordsi muusikute ja repertuaari eest vastutava osakonna juht Mickey Eichner ei lasknud teda stuudiosse, mistõttu jäi tema albumite "'Bout Love" (1978) ja "Watching You Watching Me" (1985) vahele seitse aastat.

Kuna viimatimainitu edetabelitesse ei jõudnud, läks Withers varakult pensionile. Põhjuseid, miks ta muusikatööstusele selja pööras, uuris 2009. aastal linastunud dokumentaalfilm "Still Bill", mille kohta filmikriitik Roger Ebert kirjutas, et Withers elab jätkuvalt õnneliku mehena. ""Still Bill" räägib mehest, kes jõudis edetabelite tippu, astus selle kõige juurest 1985. aastal minema ja on rahul, et seda tegi."

Withersist jäävad maha tema naine Marcia ja nende kaks last, Todd ja Kori.