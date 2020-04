Marianne Faithfull sattus koroonaviirusega haiglasse

Faithfulli mänedžer teatas, et 73-aastane laulja on praegu stabiilses seisundis ja vastab ravile. Tema sõber Penny Arcade kirjutas sotsiaalmeedias, et Faithfull on haiglast alates möödunud teisipäevast pärast seda, kui sai viiruse ühelt oma hooldajalt, vahendab Consequence of Sound.

"Ma rääkisin temaga eelmisel nädalal ja ta oli viiruse tõttu eneseisolatsioonis, kuid tal on hooldajad ja keegi tõi selle tema juude," selgitas Arcade.

Lisaks Faithfullile on viirusega nakatunud mitmed teised nimekad meelelahutustegelased, sealhulgas Tom Hanks ja tema naine Rita Wilson, Idris Elba, Pink, NBA superstaar Kevin Durant, Radioheadi kitarrist Ed O'Brien, laulja-laulukirjutaja Jackson Browne, Christopher Cross, "Troonide mängu" näitleja Kristofer Hivju, "James Bondi" näitleja Olga Kurylenko, "Losti" näitleja Daniel Dae Kim, ooperilaulja Placido Domingo, Testamenti solist Chuck Billy, plaadiprodutsent Andrew Watt ja Universal Music Groupi tegevjuht Lucian Grainge.

Kahjuks on ansambli Fountains of Wayne kaasasutaja Adam Schlesingeri, loo "I Love Rock & Roll" autor Alan Merrill, jazz-legend Ellis Marsalis, kantrilaulja Joe Diffie ja Tony auhinnaga pärjatud näitekirjanik Terrence McNally viiruse tüsistuste tagajärjel kõik surnud.