NUKU teatri näitlejad jätkavad lastekirjanduse ettelugemisega

Uue nädala argipäevadel kell 20.00 jätkavad NUKU teatri näitlejad teatri Facebooki-lehel otseülekandena väärt lastekirjanduse ettelugemist. Valitud teosed on pärit NUKU teatri repertuaarivaramust või teatriga seotud inimese sulest.

Teisel nädalal tulevad ettelugemisele järgmised teosed:

Esmaspäev, 6. aprill. Näitleja Risto Vaidla loeb katkendi Eno Raua romaanist "Roostevaba mõõk". Eno Raua teostest on aegade jooksul NUKU teatri repertuaari kuulunud "Ninatark muna", "Mustkunstniku kübar", "Sipsik", "Naksitrallid", "Jälle need naksitrallid" ja lühilood.

Teisipäev, 7. aprill. Näitleja Sander Roosimägi esitab Hans Christian Anderseni muinasjutte. Anderseni tekstid on andnud NUKU teatris aluse üheksale lavastusele, praegu on repertuaaris varjuteatrilavastus "Vari". Sander Roosimägi kehastab aga Hans Christian Anderseni Tallinna Linnateatri lavastuses "Vihmausside elust".

Kolmapäev, 8. aprill. Näitleja Lee Trei esituses kuuleb katkendit Oskar Lutsu lasteloost "Inderlin". 2004. aastal oli Lee esimene roll NUKU teatris Iti Oskar Lutsu "Nukitsamehes".

Neljapäev, 9. aprill. Näitleja Karl Sakrits loeb katkendi Carlo Collodi muinasjutust "Pinocchio". Pinocchio vene hõimlane Buratino oli Ferdinand Veike kehastuses üks NUKU teatri märgilisemaid lavategelasi, aga Itaalia Pinocchio tegemised pole NUKU teatri lavale seni jõudnud.

Reede, 10. aprill. Näitleja Taavi Tõnisson loeb katkendi Friedebert Tuglase romaanist "Väike Illimar". Tuglase lapsepõlvelugu oli alus ühele NUKU teatri legendlavastusele, mis esietendus 1975. aastal, lavastaja Rein Agur.

NUKU teatri näitlejad loevad lugusid ette enda kodudes ja käepäraste tehniliste vahenditega NUKU Facebooki-lehekülje vahendusel.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on ettelugemised vaadatavad peamiselt otseülekandena nimetatud ajal. "Need kohtumised publikuga on nagu teatriski – siin ja praegu viibivad vaatajad ja näitleja ühes, virtuaalses aegruumis."

NUKU teatri raamaturiiuli lugemissoovitused on järelvaadatavad NUKU teatri kodulehel ja Youtube'i kanalis.