Toomas Nipernaadil ei ole põhjamaises suves rännates sihti, ta läheb, kuhu tee viib. Kõik teed viivad teda inimeste juurde, kellele tundub, et nende elu on ette määratud ja et seda tuleb võtta kui paratamatust - kuni kohtavad Nipernaadit, seda luiskelugude jutustajat ja inimeste hullutajat. Ta lubab igaühele õnne, armastust ja iseennast, ja ainus, mida keegi ei saa, on just tema ise, Nipernaadi.

Režissöör Kaljo Kiisk, stsenarist Juhan Viiding, operaator Jüri Sillart, kunstnik Tõnu Virve, kostüümikunstnik Helve Halla, heliloojad Raimo Kangro ja Andres Valkonen, helirežissöör Roman Sabsay, monteerija Kersti Miilen. Osades Tõnu Kark, Viire Valdma, Paul Poom, Egon Nuter, Margus Oopkaup, Katrin Kohv, Aire Johanson, Vilma Luik, Ilmar Tammur.