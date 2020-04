Sten Heinoja kontsert läheb eetrisse Tallinna Lauluväljaku Klaassaalist kell 19. Kavas on Mozarti Sonaat C-duur KV 330, Beethoveni Sonaat Tempest op 17 no 2 d-moll, Schuberti Impromtu Ges- duur op.90 no. 3 ja Lepo Sumera Pala aastast 1981. Kava pikkus on ligi tund pluss hetked muusiku jutuks.

Seni on Benedicti egiidi all toimunud mõned kontserdid (Atlan Karp ja Kadri-Ann Sumera, Oleg Pissarenko) ja mõned teatrietendused (Improteater Impeeriumilt ja Kuressaare teatri heategevusprojekt Kuressaare haigla tarbeks).

"Meie soov on kujundada keskkond, kus kultuuritegijad saaksid väljundi ja vääriliselt tasutud," kommenteeris Benedicti eestvedaja Meelis Kubits. Kultuuripartnerluse Sihtasutus toimetab eratoetajate abil, kuid interpreetide honorar ei sõltu annetustest.

"See on põhimõtteline küsimus, et tasu on kokku lepitud ja muusik ei pea käima müts käes," ütles Kubits.

Kas sellest kujuneb traditsioon? "Loodame, et mitte eriti pikk, sest ühel hetkel lähevad uksed siiski lahti," märkis Kubits.