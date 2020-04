Kümme aastat on Laulasmaal tegutsenud Arvo Pärdi keskus

Valitsuskabineti liikmed suhtusid keskuse loomisse pooldavalt ning 9. aprillil 2010 teatas Pärdi keskuse rajamisest Eesti riigi toetusel uudisteagentuuridele ka Baltic News Service. Kultuuriminister Laine Jänes ütles kolleegidele selgituseks, et Eesti on ainuõige paik Arvo Pärdi keskuse jaoks: "See on meie riigile auasi".

Keskuse asutasid Arvo Pärt ja tema perekond 2010. aastal sooviga luua võimalused Pärdi loomingupärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks emakeelses keskkonnas. Just emakeelse keskkonna nõue kallutas Pärdi arhiivimaterjalide äratoomise Saksamaalt, Austriast ja mujaltki Eesti kasuks. Ka Arvo Pärt ise tuli koos perega taas Eestisse elama. Polnud üldsegi võimatu, et keskus oleks rajatud kuskile mujale väljaspoole Eestit, nt suure ja väga korrektse arhiivikogemusega Saksamaale, kus helilooja viimati elas, ja meie kultuur oleks sellest ilma jäänud.

Eesti kultuurkapitali toetusel hakati Pärdi arhiivimaterjale Saksamaalt Eestisse tooma 2009. aastal ja sedamööda selginesid ka tulevase keskuse tegevuse suunad ning tulevikuvaated, muidugi Arvo Pärdi enda arvamist mööda. Juba 2007. aastal korraldasid Arvo ja Nora Pärt esimesed saadetised Eestisse. Tegelikult oligi arhiivitöö juba alanud. Algul, alates 2010. aastast tegutses keskus Laulasmaal Heliküla lähistel eravaldusse kuulunud majas, mis sai endale sümboolse nime "Aliina". Esimeseks tähtsaks ülesandeks kujunes kaasaegse arhiivi ülesehitamine ning korrastamine ja digiarhiivi süsteemi loomine.

Selleks, et avada rikkalik arhiiv ka uurijatele mistahes maalt ning haridus- ja kontserdiprogramm koos veel palju muu olulisega, vajas keskus uut, senisega võrreldes palju mahukamat hoonet. 2013. aastal välja kuulutatud konkursi võitnud Hispaania arhitektuuribüroo Nieto Sobejano Arquitectos projekti põhjal algas uue keskuse ehitus märtsis 2017 ning moodne ja kaunis ehitis avas oma uksed külastajatele 17. oktoobril 2018. Keskusest Tallinna lähistel on saanud ka uus turismiobjekt.

Esimestest hetkedest, mil keskus tööd alustas, on peamiseks olnud töö arhiiviga. Arhiiv on keskuse süda, ja sellega on otseselt või kaudselt seotud keskuse kogu tegevus. Väärtuslikema osa isikuarhiivist moodustavad Arvo Pärdi teoste käsikirjad ning visandid, aga ka muud märkmed, fotod, kirjavahetus, Pärdi mõttemaailma avav ning tema muusika retseptsiooni puudutav teave, teoste helisalvestused jpm.

Keskuse koduleht edastab materjali eesti keeles, mis on dubleeritud inglise keelde. Liikuvam ja muutuv, aina lisanduv teave kajastab kroonikana Arvo Pärdi teoste ettekandeid kogu maailmas, selle sisu ja haare otsis sobivat vormi pikemalt, sest algul arvati, eriti okupatsiooniaastate järelmõjul, et piisab Arvo Pärdi kirjastuse Viini Universal Editioni avaldatust. Nõukogude impeeriumi lagunemine võimaldas ja elavdas hüppeliselt huvi kindlasti ka Arvo Pärdi ning tema muusika vastu, rääkimata maestro enda loomingulise vabaduse tundest ja innustumisest heliloojana. Paratamatult ei saa me (meie põlvkond) selle meenutamisest üle ega ümber, nagu praegusest viiruseohust.

Arvan, et pandeemia tagajärjed ei mõjuta Arvo Pärdi muusika ettekandjate valmisolekut ja traditsiooni nii palju, kui paljudes teistes valdkondades. Pärdi muusika on olemas, selle esitajad samuti. Muusikud ootavad vaid hetke, mil kontserdi- ja teatrisaalide uksed avanevad ning publik tuleb taas Arvo Pärdi muusikast osa saama. Praegu saame vaid Universal Editioni ettekannete lingilt teada näiteks seda, mis pidanuks aprillikuul toimuma Amsterdami Muziekgebouw's. Plaanis olid Arvo Pärdi autorikontserdid: 14. aprillil esitajaiks Tõnu Kaljuste juhatusel Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia kammerkoor (viis teost); 15. aprillil samad esinejad (kavas viis teost); 16. aprillil Eesti Filharmoonia kammerkoori a cappella kontsert Kaspars Putniņši juhatusel, mil kavas seitse vokaalteost; 18. aprillil esinemas pianist Ralf van Raat ja viiuldaja Tai Murray ning Cello Octet Amsterdam; 19. aprilli kavas "Kanon pokajanen", Cappella Amsterdam'i juhatamas Daniel Reuss.

Arvo Pärdi keskuse nõukogu juhib helilooja poeg, Londonis kõrghariduse saanud Michael Pärt, kes on tegelenud keskuse arendamisega selle loomisest peale. Praegu saadab Michael oma isa ka tähtsatel sündmustel välismail.

Meie muusikaavalikkuse jaoks ning kogu meie kultuuripildis on Arvo Pärdi keskuse tegevus aina enam rahvusvahelist tähelepanu äratanud, muidugi koos Arvo Pärdi muusika tuntuse järjepideva kasvuga. Tänase Arvo Pärdi keskuse tegevjuht on Anu Kivilo, koos temaga on keskuses 17 töötajat. Keskuse kollektiiv koosneb nõudliku erialalise potentsiaaliga asjatundjatest, nende iga uus ettevõtmine on sisukas ja pakub meile rõõmu, ning seda ka Arvo Pärdile endale, kes on ka ise paljude ideede autor ja algataja.