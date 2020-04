Kratt tantsib netis

Eesti esimese balletina on "Kratt" ühtlasi Eduard Tubina esimene töö muusikateatrile. Balleti lugu on võetud Eesti mütoloogiast ja see räägib kratist, kes kannab ahnele peremehele kokku rikkusi. Helilooja sõnul tugineb ka balleti muusika täielikult rahvamuusikale, mis on loomingu ammendamatu varasalv.

Koreograaf Marina Kesleri tõlgenduses ei piirdu ballett rahvapärimusega, vaid puudutab ka tänapäevasemaid teemasid. Lavastaja Kesler: "Kratt on allegooriline mitmest ideest koosnev kujund: mõte Peremehe peas, patt inimese hingel, ebaausal viisil teenitud raha allikas, aga ka konkreetne olend, keda võib laval tantsimas näha." Koreograaf tõstatab oma loominguga küsimuse – mis on tänapäeva materiaalses ja kiirustavas maailmas oluline? Kas selles on kohta armastusele?

Laupäeva õhtul tuleb näitamisele otsesalvestus, mis võeti koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga üles 2017. aasta 8. ja 10. märtsi etendustel. Dirigent on Vello Pähn, kostüümikunstnik Gerly Tinn ja dekoratsioonid on loonud Madis Nurms. Osades Denis Klimuk, Anatoli Arhangelski, Eneko Amorós, Jevgeni Grib, Marika Muiste jt.

Estonias esietendus Tubina ballett esmakordselt 1944. aastal. "Kratt" sai teatri laval olla vaid mõned korrad, sest 1944. aasta 9. märtsi õhtul alanud õhurünnakus sai teater täistabamuse. Jõudmata riideid vahetada, tormasid kostümeeritud tantsijad lavalt tänavale, hirmutades niigi ehmunud linnakodanikke.

Teatriõhtule kohaselt algab etendus laupäeval kell 19 ja see jääb järele vaadatavaks üheks nädalaks. Etendus on publikule tasuta, Facebooki kontot vaatamiseks omama ei pea.