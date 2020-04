Lyra Pramuk on USAs üles kasvanud ja Berliinis baseeruv laulja ja helilooja ning produtsent, kes seni töötanud koos näiteks Holly Herndoni ja Colin Selfiga ja avaldanud nüüd debüütalbumi, mille kõlaline algmaterjal on tervenisti Pramuki vaheldumisi baritonhäälne ja falsetikõrgusi sihtiv klassikalise koolitusega vokaal. Seda algmaterjali on töödeldud läbi elektrooniliste vahendite, näiteks vormitud süntesaatoriakordideks, rütmilisteks sämpliteks või muudetud tundmatuseni helikõrguse teisendamise teel. Kui peale lisada Pramuki puhas vokaal, on tulemuseks klassikalise muusika laulustiili, minimalistliku heliloome ja elektroonilise produktsiooni sulam, seda loomingulist eesmärki deklareerib avapala "Witness".

Kuigi kaasaegne klubikultuur on Pramuki mõjutanud, jälgib "Fountain" tihti pigem avangardsemat liini. Lühemad teemad "Xeno" ja "Mirror" kätkevad kollaažilikumat esteetikat lugematu arvu vildakate vokaalikihtide kuhjamises, samas pikemates kompositsioonides "Cradle" ja "New Moon" domineerib droonivam ja meditatiivsem liin. Popilikum pool tõuseb siiski esile paaris palas. "Tendril" näitab Pramuki baritonihäälsete ansamblipartiide ja falsetse juhtvokaali seadmisvõimekust ja "Gossip" rõhutab jällegi tema rütmilist külge ja sisaldab tulnuklike masintöödeldud vokaalilõikudest põimitud rütmifaktuuri kaudu otseühendust alternatiivse tantsumuusika kultuuriga.

Lyra Pramuki muusikat on tituleeritud futuristlikuks folgiks ja võib tõesti tõdeda, et erinevate helieksperimentide uudsuse ammendumise ajastul on Pramukil siiski õnnestunud leida oma värske lähenemine. Tema muusika ülesehitus lauluhäälele kui unikaalsemale instrumendile kindlasti aitab. Põhiline on siiski Pramuki julge väljakutse kõikvõimalikele kehtivatele kaksisjaotustele. Nimetagem neist jaotust eksperimentalismi ja poptunnetuse, klassikalise treenituse ja elektroonilise helikunsti, inimlik-orgaanilise ja masintöödeldu ning mehelikkuse ja naiselikkuse vahel. "Fountain" on seeläbi transhumanistliku ja sooliselt mittebinaarse tunnetusega julge autoriplaat.