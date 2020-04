Kogutakse ajaloolisi fotosid Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kohta

Tartu Ülikooli kunstimuuseum tähistab sel aastal muuseumi rajaja ja juhataja Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) 250. sünniaastapäeva. Sel puhul korraldatakse kevadel muuseumi Facebooki lehel ajalooliste fotode kogumise kampaania. Fotosid on oodatud saatma kõik, kel on enne 2000. aastat üles võetud materjali.

Tartu Ülikooli kunstimuuseum, mis on Eesti vanim kunstimuuseum, on ülikooli peahoones asunud alates 1809. aastast ja praegustes ruumides 1868. aastast. Pikast ajaloost hoolimata on muuseumi kohta arhiivis vähe ajaloolisi pilte, kuigi kindlasti on siin paljude sündmuste käigus tehtud hulga rohkem fotosid, kui muuseumile on teada.

Kogumiskampaaniaga soovib muuseum koondada fotosid, mis tehtud aastani 2000 ehk enne võimsat digiajastut.

Fotosid saab 1. juunini edastada muuseumi Facebooki lehel oleva sündmuse kaudu. Muuseum palub fotodele lisada teabe neil oleva sündmuse või tegevuse kohta, pildistamise aasta ja autori nime.

Piisava arvu toredate fotode laekumise korral teeb muuseum nendest näituse.