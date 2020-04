Jaan Tammsalu seisakuajast: on võimalik liikuda ja on võimalik kiiktoolis kiikuda

Jutuajamises Jaan Tammsaluga tuli kõne alla inimese hingehoid keerulistel aegadel ja võimalustest hoida end seestpidi tervena. Kuidas kogudusega hoida ühendust ajal, mil jumalateenistusteks kogunemine on keelatud, mil määral mõjutavad raskustesse sattumised inimeste mõtlemist ja kas käesolevast üleilmsest kriisist on meil võimalik midagi ka õppida?

Kas praegune kriisiaeg tähendab seisakut või liikumist? "On võimalik liikuda ja on võimalik kiiktoolis kiikuda," ütles Tammsalu. "Kui jääd kiiktooli kiikuma, siis sa kaugele ei jõua. Tehke midagi ligimese heaks ja vaadake, kui palju on ilusat teie ümber."

Kuidas leida üles armastust ja hoida usku muutlikus maailmas? Parim nõuanne, mis Jaan Tammsalu on ise saanud, pärineb lapsepõlvest: "Tule istu ja õpi üks asi selgeks."

Räägiti ka kirikukalendri tähtsast pühast, Ülestõusmisest ning eelnevast suurest reedest ning selle päeva vaimsest tähendusest ja rahvusteülesest mõõtmest.

Äsja ilmus raamat Jaan Tammsalust, mis pole tavapärane elulooraamat, pigem on see juturaamat. Siitkaudu saab tema sõprade silme läbi kirjeldatuna pildi tuntud vaimuliku, kirjamehe ning ühiskonnategelase Tammsalu inimlikust poolest.