Ameerikas lööb laineid Eesti lugusid mängiv kitarrist

Skytown Records andis 27. märtsil välja albumi "U-Nam Goes Big Band", mille muusika autorid on Arne Oit, Ülo Vinter, Uno Naissoo jt.

U-Nami nimel on üheksa Billboard Top 30 raadiohitti. 11 loost koosnev meeleolujazzi album "U-Nam Goes Big Band" sai alguse telefonikõnest, mille tegi tema Los Angelese stuudiosse Eesti produtsent Mikk Targo. Eesti Autorite Ühingu juhatuse esimees ja asutajaliige Mikk Targo oli viimastel aastatel koos muusikatööstuse ekspertidega tegutsenud selle nimel, et valida välja sada parimat laulu, mida Eestis aegade jooksul üldse tehtud. Selle käigus sõeluti välja teoste kogum, mis kujutas endast ekskursiooni Eesti muusika ajalukku ja andis Lutz Krajenski Big Bandile võimaluse palu esitada.

Selle tulemusena sündinud album anti välja 2016. aastal ja selle loomisloost tehti ka teledokk, kuid Targo oli veendunud, et laiema rahvusvahelise menu saavutamiseks vajas projekt teistsugust lähenemist. Olles tuttav U-Nami muusikaga, mida raadiotes tihti mängiti, pakkus Targo materjali talle.

Pärast Prantsusmaalt Pariisist USAsse kolimist aastal 2007 on U-Nam üha rohkem tunnustust võitnud. Tema teisel albumil "Back From The 80's" ilmunud "Street Life" püsis USA Billboard edetabeli esikolmikus kolm kuud ja esikümnes terve aasta. 2014. aastal jõudis publikuni kriitikute tunnustatud "C'est Le Funk". Tähetund U-Nami karjääris saabus siis, kui ta avaldas aegade esimese tribuudi George Bensonile. Lisaks sellistele legendidele nagu George Duke, Marcus Miller, Ronnie Foster, Patrice Rushen, Wah Watson, Phil Perry, Stokley Williams ja Paul Jackson Jr. osales albumi ilmumises ka Benson ise, kelle kirjutatud tekst trükiti plaadiümbrisele. "Weekend in LA A Tribute to George Benson" tõusis esikohale Jaapani iTunesi jazzikategoorias, USA Amazoni neosouli ja meeleolujazzi kategooriates ja oli Grammy kandidaat 10 looga kuues kategoorias 2012. aastal.

Plaadi lugude nimekiri koos eestikeelsete algsete palade nimedega:

Something Right (Mis värvi on armastus) - Arne Oit

In The Blink Of An Eye (Kevadine lugu) - Arne Oit

The One (Suveöö) - Arne Oit

Each Day's A Gift (Lahkumislaul) - Ülo Vinter

Dance (Kamina Ees) - Uno Loop

The World To Me (Ei kunagi) - Evald Vain

Saaremaa (Neil päevil polnud algust) - Uno Naissoo

The Dance Must Go On (Kaks kuukiirt mu toas) - Arne Oit, feat. Susanna Aleksandra

Beautiful, Beautiful (MInd veel ei ole) - Arne Oit

When You Fall In Love (Sinilind) - Raimond Valgre

Each Day's A Gift (Lahkumislaul) - Ülo Vinter, feat. Steve Brookstein