Warner Bros avaldas esimese pildi Denis Villeneuve'i ulmefilmist "Düün"

Avaldatud fotol näeb loo peategelast Paul Atreidest, keda kehastab Timothée Chalamet ja kes kõnnib mööda oma koduplaneeti Caladani samal ajal, kui kosmoselaevad transpordivad tema perekonda nende uude koju Arrakise kõrbeplaneedil, mille pärijad Paul ja tema pere on ja kus leidub maailma kõige väärtuslikumat maavara, vürtsi. Arrakise omanikena saab Atreidese perekonnast teiste konkureerivate kuningaperede ja planeedi põliselanike fremenite vaenlane.

"Pauli puhul köitis mind kohe asjaolu, et sellise detailsuse, ulatuse ja loodud maailmaga on peategelane võtnud ette omamoodi antikangelase teekonna," rääkis Chalamet väljaandele Vanity Fair. See on esimene kord, kui noor näitleja lööb kaasa nii suures (nn tentpole, mille eesmärk stuudiole kiiresti suurt tulu toota -- toim) filmiprojektis.

Chalamet kõrval astuvad filmis teiste hulgas üles ka Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skarsgard ja Dave Bautista.

"Düün" on filmi tegijatel jätkuvalt plaanis kinodesse tuua 18. detsembril 2020 ja see on üks väheseid oodatavaid menufilme, mille esilinastust ei ole koroonapandeemia pärast edasi lükatud.