Mike Skinneri räpiprojekt The Streets ja Tame Impala avaldasid ühise videosingli "Call My Phone Thinking I'm Doing Nothing Better".

See on esimene lugu The Streetsi miksteibilt "None of Us Are Getting Out of This Life Alive", mis ilmub 10. juulil plaadifirma Island alt. See miksteip on ühtlasi ka The Streetsi esimene täispikk album pärast 2011. aastal ilmunud albumit "Computers and Blues", vahendab Pitchfork.