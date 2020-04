YESi mais toimuma pidanud kontsert lükkub järgmise aasta aprilli

YES pidi Alexela Kontserdimajas esinema 11. mail, kuid koroonaviiruse puhangu tõttu lükkub kontsert järgmise aasta kevadesse ning Tallinnas esineb bänd 30. aprillil 2021. Seni ostetud piletid kehtivad uuel kuupäeval.

Briti progerocki bänd YES saabub järgmisel kevadel Eestisse ning annab 30. aprillil The Album Series 2021 tuuri raames kontserdi Alexela Kontserdimajas Tallinnas. Täies pikkuses esitatakse lood bändi 1974. aastal ilmunud seitsmendalt stuudio albumilt 'Relayer' ning lisaks saab loomulikult kuulda mitmeid teisi tuntud YESi palasid. Kontserdielamust võimendavad taustavideod HD ekraanidel.

"Loodame, et meie fännid on viirusepuhangule vaatamata terved," teatas bänd. "

Ootame väga, et esitada albumi "Relayer" lugusid ning teisi YESi klassikuid juba 2021. aasta kevadel. Püsige terved ning kohtume peagi!"