Klavessiinifestival lükati järgmisse kevadesse

Üle aastati toimuva festivali kava oli valmis tutvustama Kadrioru lossis, Mustpeade majas ja Ungern-Sternbergi palees lisaks kohalikele virtuoosidele tippmuusikuid Prantsusmaalt, Itaaliast, Soomest ja Venemaalt. Esinemiskorda ootasid ka meie kõige nooremad klavessiinimängijad.

Keerulistel aegadel on festivali kunstiline juht ning tunnustatud klavessiinimängija Imbi Tarum teinud festivali üleviimise nimel uude ajaperioodi aktiivselt tööd. Nii võib öelda, et festival saab suure tõenäosusega tuleval kevadel toimuma pea täies planeeritud mahus. Peaesinejateks on ka varem meie publikut vaimustanud virtuoosid Pierre Hantai ja Skip Sempé ning legendaarne Aleksei Ljubimov. Kavas on rohkesti kaunist kammermuusikat viiulikunstniku Maria Krestinskaja, gambamängija Markku Luolajan-Mikkola, sopran Tuuli Lindebergi ja paljude teiste esituses.

"On siiras heameel, et tihedate graafikutega muusikud on pidanud võimalikuks uusi esinemiskuupäevi kontsertide ärajätmise asemel. Festival on rikastav kogemus nii Eesti suurepärastele mängijatele kui kuulajatele ja järelkasvule, aga ka festivali väisavatele välisartistidele. Seega säilitame optimismi ning ootame juba põnevusega järgmist aastat ning oodatud festivali", seletas Imbi Tarum.

Festivali täpne ajakava on selgumas.