VAT Teatri ballett "Aadam ja Eeva" jõuab veebi

"Aadama ja Eeva lugu on üks kuulsamaid inimese loomise müüte: Jumal loob mehe ja kingib talle ideaalse kodu. Peagi mõistab Jumal, et mehel ei ole üksi hea olla ja meisterdab talle naise -- ning neil ongi koos hea olla. Nende õnnis elu võiks lõputult kestma jääda, kuid nad astuvad üle ainsast keelust -- maitsta teadmiste puu vilju. Nii sünnib maailma patt ja Jumal on sunnitud mehe ning naise paradiisist välja ajama," seisab ooperi kirjelduses.

"Justkui lihtne ja teada-tuntud lugu tõstatab aga mitmeid põletavaid küsimusi: mida tähendab ideaalne elu? Patuta maailm? Vastutus ja otsustusvõime? VAT Teatri trupp asub koreograaf Marge Ehrenbuschi juhtimisel uurima seda iidvana lugu klassikalise balleti võtmes, et esitada peale kõige muu küsimus endale: mida on draamanäitlejal pakkuda balletile ja vastupidi?"

Balletti saab vaadata VAT teatri Facebooki-lehel ja veebilehel benedict.television.ee.