Noorte laulu- ja tantsupidu algatas omaloomingu korjetalgud

Talgute abil soovitakse tuua laekast lavale nii tuntud kui veel tundmatute autorite teosed, mis laulu- ja tantsupeole omaselt kannaksid Eesti kaasaega ilmestavaid ja ühendavaid ideaale ja väärtusi. Talgud kestavad 20. maini.

Omaloomingu korjetalgud toimuvad esimest korda. XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid Pärt Uusberg ja Agne Kurrikoff-Herman loodavad, et talgud innustavad igaüht kaasa mõtlema, kuidas laulu- ja tantsupeo tava tänast noort võiks kõnetada või mida noor inimene laulu- ja tantsulavalt ühiskonnale öelda tahaks. Noorte laulu- ja tantsupeod on olnud sild eelkäijate loomingu juurde, teisalt on noored toonud lavale oma värsked ideed ja öelnud välja, mis neile korda läheb, mõtestades traditsiooni kaasajas. Korraldajad usuvad, et talgud toovad meieni mõtteid ja tundeid, mida saabki ainult muusika, tantsu ja luule kaudu väljendada.

Pärt Uusberg rõhutas, et korjetalgud pole olemuselt konkurss, vaid pigem avatud pind kõigile, et tutvustada kunstilisele toimkonnale oma teoseid. "Võib-olla on meie seas loojaid, kelle kohta me palju ei tea, aga kel on annet väljendada end kooriteose, laulu, luuletuse või hoopis tantsu loomise näol," selgitas Uusberg.

Talgutel on oodatud osalema heli- ja tantsuloojad, laulude ja laulusõnade kirjutajad, luuletajad ja kõik, kel ehk juba on valmis laulu- ja tantsupeole sobivat omaloomingut või kel tekib täna tuhin mõni teos luua ja talgutel osaleda.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 1.–3. juulil 2022 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.