Narva eesti keele maja otsib osatäitjaid räpiooperisse

Integratsiooni Sihtasutus ja Narva eesti keele maja käivitasid räpiooperi projekti, kuhu otsivad osatäitjaid, kelle emakeel ei ole eesti keel. Professionaalsus oluline ei ole, tähtis on, et see idee tekitaks huvi ja põlemist.

"Me mõtlesime, et miks mitte tuua eesti keelt proovidesse ja tuua see räpiooperisse," rääkis "Terevisioonile" Narva Eesti maja õpetaja Krismar Rosin.

Ooper on mõeldud neile idavirulastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Rosin märkis, et nad ei otsi professionaalseid näitlejaid ega muusikuid. Pigem on oluline huvi eesti keele vastu.

"Me otsime ka oma õppijaid, oma keelepartnereid. Minu õppijad on mulle kirjutanud, et nad juba harjutavad katseteks. Ootame kõiki inimesi, kes tunnevad, et see idee tekitab neis huvi ja põlemist." Vanusepiirang on 18.

Proovid saavad toimuma mõistagi virtuaalselt. "Algse plaani järgi me kavatsesime seda teha nii Jõhvis kui ka Narvas kahes voorus. Aga maailm seisab ja kuna me tahtsime projektiga edasi minna ja Eesti on e-riik, siis me kasutasime neid võimalusi ja teeme virtuaalsed katsed."

Kandideerimisvideos peab inimene end eesti keeles tutvustama, esitama ühe eestikeelse luuletuse ja lastelaulu. Kokku on neil väga 15 osatäitjat. Rosin loodab, et ooperisse kandideerib 5000 inimest, kuigi ei pea seda tõenäoliseks.

Prooviperiood peaks plaani järgi vältama kogu suve, mis ilmselt vajab ka proove, kus tuleb inimestel kokku tulla. "Me võtame üks samm korraga -- need kaitsed, need inimeste leidmised. Me pidevalt ka loometoimkonnaga arutame."

Räpiooperi ettevalmistamisel on Narva Eesti majale teiste hulgas appi tulnud Teno Kongi, Pavel Botšarov, Karl Kivastik, Neeme Kuningas, Mihkel Seeder, Julia Savitskaja. "Küll me leiame lahenduse."

Lisateavet räpiooperi kohta leiab nii Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt kui ka Narva eesti keele maja Facebooki lehelt.