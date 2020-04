Netikinos alustas lasteetenduste kodufestival

"Eelkõige lastele, aga sellest saab osa saada kogu pere ning ei saa ega pea teatrisse minema, see tuuakse koju kätte. Töötoad aitavad saada uusi teadmisi, selgitas väiketeatrite liidu esindaja, näitleja ja lavastaja Allan Kress "Terevisioonis".

Tehniliselt toimub festival selliselt, et iga päev kell 12.00 kaks nädalat järjest lisandub Netikino platvormile üks või kaks uut lasteetendust ja/või töötuba.

"Need on tasuta ligipääsetavad ja jäävad sinna vähemalt suve lõpuni, võib-olla kauem. Kõik see, mis on üles pandud, see on kogu aeg olemas. Nii et see täieneb nagu videoteek. Võib-olla tuleb sinna midagi veel, näiteks muinasjutud," selgitas Kress.

Esimesena jõuab platvormile Banaanikala Projektiteatri lavastus, paar etendust tulevad Teoteatrilt, von Glehni teatrilt tuleb mitmeid etendusi, nimetas ta. "Samuti on esindatud Vana Vabriku Kinoteater, pereteater Lendav Lehm ja Sandra Lange teeb etendusi ja töötubasid üksikisikuna."

Töötubade hulgas on näiteks sellised, kus saab õppida žonglöörimispallide tegemist, žongleerimist, akrobaatikat, muinasjutu-joogat, teatraalset joonistamist, maski- ja objektiteatrit. "Võib-olla lisandub midagi veel. Need klipid ei ole pikad, aga sa saad sealt kindlasti midagi juurde, mida on perega hea teha. Harjutada uusi rutiine."

Kress kutsus üles ka teisi teatritegijad, kellel on midagi juba videos, või võimalik see üles võtta, nendega ühendust võtma ja need neile saatma. "Hea meelega paneme asju juurde."

Projekti taga seisab heategevusfond Aitan Lapsi, kellega Eesti väiketeatrite liit on teinud koostööd juba enam kui viis aastat. "Me käime suviti-sügiseti Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses mängimas. See fond seisab selle taga, et lastel oleks tasuta kultuuriüritusi." Kress juhtis ka tähelepanu sellele, et jätkuvalt on võimalik fondile raha annetada taaraautomaadil vastavat nuppu vajutades.

Lasteetenduste kodufestivali etendusi näeb aadressilt netikino.ee.