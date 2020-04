Toronto filmifestival toimub vajadusel virutaalselt, korraldajad välistavad ärajäämise

Septembris toimuv Toronto filmifestival otsib erinevaid VOD-lahendusi, et oleks võimalik vähemalt osa festivalist kolida digiplatvormidele. Samas ei välista korraldajad võimalust, et sügisel on võimalik festivali ka reaalselt korraldada.

Festivali tegevdirektor Joana Vicente kinnitas, et hetkel pole nad Toronto ärajätmisega arvestanud, vahendas Variety. "Arvestades värskemat infot, siis võib koroonaviiruse uus laine alata oktoobris või novembris," sõnas ta ja lisas, et kindlasti ei saa tänavune festival toimuda samas mahus kui varasematel aastatel. "Me üritame sotsiaalset kontakti vähendada, üks variant on see, et jätame kinosaalis ühe istme inimeste vahel tühjaks."

Kunstilise juhi Cameron Bailey sõnul soovivad nad siiski korraldada reaalse filmifestivali. "Me jälgime tervishoiutöötajate soovitusi ning loodame juuni keskpaigaks anda täpsema informatsiooni, kuidas tänavune festival toimub," sõnas ta ja rõhutas, et Toronto filmifestival toimub tänavu igal juhul.

Filmispetsialistide sõnul võib keeruline olukord tähendada seda, et 300 filmi asemel linastub Toronto filmifestivalil vaid umbes 150 uut linateost. Praeguseks on Toronto filmifestival alustanud juba koostööd Kanada voogedastusplatvormiga Crave, et pakkuda koroonakarantiini ajaks inimestele kvaliteetset filmivalikut.