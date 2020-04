2005. aasta aprillis esietendus Rakvere teatris luulelavastus "Johannese passioon". Nüüd, aastaid hiljem, võib lavastust pidada legendiks. Kuigi lavastus on lennanud kaduvikku, on tekst talletatud raamatusse. Näitlejad Üllar ja Karl Robert Saaremäe loevad neid tekste 24. aprillil kell 19 otseülekandes, mida näeb ka ERR kultuuriportaali vahendusel.

Vaata siit.

Küsides, kui paljudest lavastustest on kirjutatud raamat, võib vastust juba ette aimata. Väga vähestest. Ja "Johannese passioon" on üks neist.

Kusagil nimeta kohas, kohtuvad kolm eesti suurt luuletajat. Kolm Juhanit. Liiv, Smuul ja Viiding. Nad saavad üksteisega vestelda vaid oma kirjutatud luuleridadega.

Kultuuripartnerluse Sihtasutus, benedict.television ja ERR-i kultuuriportaal on loonud keskkonna, kus lubatu juba reede ōhtul teoks saab. Otseülekanne Kadrina Rahvamajast mahub 50 minuti raamesse.

Piletiraha jäägu vaataja taskusse, aga Kultuuripartnerluse Sihtasutusel on hea meel, kui vaatajaid leiavad võimaluse toetada Eesti Lasterikaste Perede Liitu "Ma armastan aidata" keskkonnas, mille eesmärk on toetada lasterikkaid perekondi, kel eriolukorras on sissetulek vähenenud.