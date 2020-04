Viljandi kultuuriakadeemia direktoriks valiti Juko-Mart Kõlar

Juko-Mart Kõlar on kogenud juht muusika- ja kultuurivaldkonnas. Viljandi kultuuriakadeemia senise töötajana on ta kursis akadeemia positsiooni ja muredega, teatas senat.

Kõlar soovib direktorina arendada kultuuriakadeemia keskseid teemasid: pärimuskultuuri, loomeettevõtlust ning koostööd Viljandimaa asutuste ja inimestega, ning tal on selleks ka mitu innovaatilist ideed. Tema visioon VKA tulevikust on põhjalik ja julge.

"Viljandi kultuuriakadeemial on Tartu Ülikooli nägu ja tegu, aga me oleme ühtlasi kohapealne kompetentsi- ja innovatsioonikeskus," sõnas Kõlar. "Näen, et loova koolina on meil suurepärane võimalus luua ja arendada koostöös ülikooli, kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega tarkasid tooteid ja teenuseid ning lõppkokkuvõttes tuua piirkonda juurde suure lisandväärtusega töökohti."

Veel soovib Kõlar senisest rohkem rõhku panna kultuuriakadeemia rahvusvahelistumisele.

Kandidaatide hindamise komisjoni esimees, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ning keskaja professor Anti Selart ütles, et kuigi Juko-Mart Kõlari akadeemiline karjäär pole eriti pikk, on tal tõhus kogemus kultuurimajanduse valdkonna juhtimisel ja uuendusmeelne vaade, mida saab rakendada ühiskonna ees seisvate ülesannete täitmisel.

"Kõlar on mitmekülgne inimene, kes on kindlasti võimeline Viljandi kultuuriakadeemiat edukalt juhtima ja selle tööd vastavalt muutuva aja nõuetele korraldama," lisas Selart.

Juko-Mart Kõlar on lõpetanud 2006. aastal Eesti Humanitaarinstituudis sotsioloogia eriala. 2009. aastal kaitses ta Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse akadeemias magistrikraadi kultuurikorralduses ja 2019. aastal Estonian Business Schoolis doktorikraadi juhtimisteadustes.

Kõlar oli aastatel 2014–2019 Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Filharmoonia kammerkoori nõukogu esimees, aastatel 2013–2019 Kultuuriministeeriumi muusikanõunik ja kultuuriekspordi nõunik. Tal on ka praktiline kogemus loomeettevõtjana muusikatööstuse valdkonnas.

Kõlaril on pedagoogilisi kogemusi mitmepalgelise õppijaskonnaga, sest alates 2010. aastast on ta pidanud külalisõppejõuna loenguid loomeettevõtlusest kuues kõrgkoolis. Alates 2019. aastast on Kõlar Viljandi Kultuuriakadeemia loomeettevõtluse ja juhtimise lektor. Tema õpetatavad ained on tihedalt seotud VKA tegevusvaldkonnaga ja nende õpetamise kogemus toetab kõigi kultuuriakadeemia õppekavade jaoks olulist loomemajanduse suunda.

Kõlar on kolme teaduspublikatsiooni autor ja kahe loomeettevõtlust käsitleva raamatu kaasautor.