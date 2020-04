Suri Rootsi kirjanik Per Olov Enquist

Maailmakuulus Rootsi kirjanik Per Olov Enquist suri 86. eluaastal, teatas tema perekond pühapäeval Rootsi ajakirjandusele.

"P.O. Enquisti tähtsust Rootsi kultuurielus alates 1960. aastatest ei ole võimalik üle hinnata. Ta mõjutas terveid põlvkondi nooremaid kirjanikke. On mõeldamatu, et ta on lahkunud," kirjutas järelehüüdes ajalehe Dagens Nyheter kultuuritoimetaja Björn Wiman.

Enquisti loomingust on eesti keeles ilmunud muu hulgas "Vihmausside elust", "Magnetisööri viies talv", "Tribaadide öö. Pildimeistrid" ja "Kolme koopa mägi".