Raamat on paks nagu piibel. Eesti rahva piibel. Võin muretult nii öelda. Ja kaks köidet on juba nagu kaks piiblit. Tellisin selle kirjandusmuuseumist, sest nii on odavam kui poes ja ma olen eestlaslikult ihne ja vaene. "Eesti kõnekäänud" I ja II. Koostajaid terve rida, aga ometi on selge, et juhtoinad on Asta ja Katre Õimud. Lühem versioon samast asjast ripub netis, aga seal pole teda nii hea lapata.

See on paberraamatu eelis netiraamatu ees, saad mugavamalt lapata. Eriti teatmeteoste puhul. Vanasti, kui teatemeteoseid oli vähevõitu ja eestiaegne entsüklopeedia oli uhke haruldus, lugesin vahel mõnd teatmeteost nagu juturaamatut. Kahjuks kinkis kooliõps Bolšaja sovetskaja entsiklopedia, kui olin juba pereaskeldustes ja pold aega seda juturaamatuna lugeda. Kuigi siis ehk suutnuks juba lugeda kriitiliselt. Vahel käisin TA raamatukogus pisut lugemas Americanat või Britannicat ja neid võiks praegugi lugeda, ka vanu väljaandeid. Üks artikkel on seal tihti nagu pikk essee või väike raamat teema kohta. Läbi küpsetatud paljudes tarkades peades.

Usun, et mõnigi filoloog võib samamoodi lugeda sõnaraamatuid. Wiedemanni või Saarestet või tont teab keda.

Hiljem olen lugenud ka autokatalooge. Ja küllap on paljudel erialalisi teatmeteoseid, mis on neile põnevikud. Olgu need siis rockimehed või kalamehed.

Netis vaatad oma märksõna ära ja kogu lugu. Ei eksi uutele infoväljadele at random nii kergelt. (Minu meelest peaks ka õps koolis rääkima pigem, mida sülg suhu toob ja mitte õpikus näpuga järge ajama, siis oleks huvitavam).

Ka paksu romaani, mis on vana tuttav, on tore paberköitena lahti lüüa siit-sealt, ja vaadata, kuidas tutavad lõngakerad hargnema hakkavad. E-versioonis nii ei juhtu, ei kalpsa siia-sinna.

Aga miks kõnekäänuraamat Eesti piibel on. Siin on mitu aspekti. Ta haarab pika aja ja avara ala, siin on sees eri eesti keeli (murdeid). Näh – Piibli tõlgetes lähvad keelenüansid kaduma! Koraani ja Kalevipojaga on hoopis räbal, need on justkui ühe mehe luulud. Eks seal ole kollektiivset taga, aga ikkagi.

Või lööge kõnekäänuraamat lahti, see algabki nagu piibel kogu maa ja ilma ja maailmaruumi määratlemisest. Aga kui Piiblis on algul tühjus ja pimedus ja jumala vaim lehvitab meile lahkelt, siis Eestis on asjad teised. Esimene märksõna meie piiblis on – HÄDAORG! No mulle tegi nalja. Nojah, raamat ei liigu tähestikuliselt, vaid teemade kaupa ja see sobib. Aga jumalast ei pääse me samuti mööda ja juba esimesel lehel vaatab vastu märksõna "vanajumala katus". Vanajumal pakub meile katust ja meil pole muud, kui rahul olla ja nõustuda.

Ega piiblit ühe jutiga läbi loe ja sõnaraamatut samuti mitte. Kõnekäänud seisavad mul laual ja muude tegemiste vahel sirvin siit-sealt. Vähe aega pistsin naksakamaid ütlemisi üles feisspukki. Esimene neist oli ilus: "sina siin, aga ema otsib sind supikulbiga solgipangest taga". Südamlik. Muide, just sama fraas oli, mis Keiti Vilmsile esimesena paksust raamatust silma jäi ja mille ta omakorda feisspukki üles pani.

Enamus fraase, millele järgnevalt komistasin, olid vähe iroonilised, sarkastilised, aasivad, frivoolsed, ehk ropudki. Aga just need tegid nalja ja intrigeerisid. Seda enam, et tihti ei püüa tähendust kohe kinni. No näiteks "must uss perses", "keev kusi", "kärnad perses" ja "elevandineelataja" tähendavad kõik lihtsalt seda, et inimene on elavaloomuline. Ja need fraasid on kõik ühel lehel.

Tundub, et koostajad, erinevalt varasematest vanarahva keelekasutuse ülevaatajajatest, on lausa mõnuga taolist otsinud ja leidnud. Sest selline kraam on meile omane ja tunnuslik. Meil on ridamisi rahvaluulekogumikke, vanasõna- ja mõistatuseraamatuid, aga need on enamasti hillitsetud, ontlikud ja justkui tsenseeritud (sisetsensori poolt). Nõukaaegsed eriti.

Aga see raamat ei ole ära nuditud. Eestlane laiutab siin lõugu nigu jaksab ja lõhverdab täiel rinnal. Mis ongi olulisim. Tegemist on kollektiivse minapildi või autoportreega. Rahvusliku karakteri eritlemisega, mis hoolimata irooniast ja frivoolsusest pole põrmugi kibestunud ega negativistlik. Meile meeldib saare ja hiiu kohati krüptiline huumor, aga tundub, et taolised hoiakud valdasid ka mujal, kuni korralik kooliharidus ja ontlikud hernhuutlased need nudisid.

Kui ma olin portsu taolist kammajaad feisspukki üles pannud, et raamatut populariseerida, tegi sugulane Andres Langemets mulle märkuse, et eks ole kõnekäändude hulgas ka vähem frivoolset. Vanema ja targema märkusi tuleb kuulata ja ma kustutasin kõik oma reipad postid. Millest nüüd on nats kahju, sest oli tore valim. Aga tühja kah, ongi parem, kui igaüks saab nalja omaette ja leiab oma lemmikud.

Ma soovitaksin raamatut kooliõpetajatele. Ei ole eesti folkloor ainult põlvili kasteheinas jooksmine (mis enamasti on saksa keelest mugandatud halearmas tilulilu, isegi kui autoriks on Koidula). Ei pea taolisega ulakamate poiste huvi mahlasema rahvaluule vastu ära tapma.

Raamat sobiks mõistatamismänguks. No näiteks, mis on "lahtine perse", kas see viitab lõtvadele elukommetele? Otse mitte. See on lihtsalt uisapäisa ja muutliku meelega inimene. Sama tähendab "justkui hiidlase riist: puhh tõuseb, puhh vajub" - aga leviala pole üldse Saaremaa, vaid Häädemeeste. See tähendab, perse pold miski rumal sõna, ja perset on pool raamatut täis, rohkem kui kuradit. Tavaline objekt ja tavaline sõna. Tont teab, millal perse rumalaks asjaks ja sõnaks muutus. Mõni asi on lihtsam ära arvata. Hiirekoer on muidugi kass. Aga tabav igatahes. "Pasaharakas", "kirts-kärts" ja "pudrupööris" on lihtsalt riiakad inimesed. "Litsi lipukandja" aga armuke.

No mul on sirvides tunne, nagu saaksin oma rahvaga uuesti tuttavaks. Ja üha rohkem hakkab mu rahvas mulle sobima. Pole ta nii tuim töllmokk ja aeglase mõtlemisega midagi.