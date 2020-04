Portaaliteater | Lauri Lagle lavastus "Suur õgimine"

"Suur õgimine" on siis, kui neli inimest on kokku tulnud, et teha üks ja viimane fataalne tegu. Kuid fataalsus pole kunagi kurb, vaid alati õhuline nagu bubert, kerge nagu salatileht ja puhas nagu munavalge. Kuidagi tuleb täita tühik, mis on meisse jäetud kosmose, jumala ja vanemate poolt, ning kui selleks on armastus, siis armastus käib ju kõhu kaudu.

Viimane söömaaeg ei nõua kelleltki enam varjumist. Võib ära unustada vaevalise psühholoogia, ikestava mineviku ja ahistava kannatamise. Kui viimane, siis järelikult on kõik juba hästi. Inimesed ei pea enam kartma.

Nende ette asetatakse laud. Laua peale vabadus. Tuleb ainult tõsta nuga ning kahvel ja kõiki lauakombeid silmas pidades lõigata sellest endale üks viilakas. Mahlane, hõrk ja ületamatu lõhnaga viil – mis siis, et viimane.

Lavastaja Lauri Lagle, kunstnik Laura Kõiv muusikaline kujundaja Hendrik Kaljujärv liikumiskonsultant Mart Kangro. Osades Marika Vaarik, Eva Koldits, Margus Prangel ja Priit Võigemast.