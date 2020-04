Kõlab kohutava klišeena, aga see on Svjata Vatra parim album. Kusjuures sama hingetõmbega võib lisada, et see on Svjata Vatra kõige etteaimatavam album seni. Alustuseks kasvõi selle poolest, et kui Ukraina muusikas on olemas SEE lugu, mida KÕIK teavad, siis on see albumi avalugu "Ty zh mene pidmanula". Seda esitab ansambel Fix ja üldse iga restoranibänd, mille muusikute keskmine vanus on vähemalt 50.

See ei üllata, vaadates, kes on albumi üllitanud – Saksamaa plaadifirma Nordic Notes, sakslaste arusaam maailmamuusikast ongi selline, et muusika peab olema arusaadavalt üheselt mõistetav. Ehk kui peal seisab silt "Ukraina", siis sees peabki olema "Ukraina".

Ning kui on isu kuulata head Ukraina folkrocki, siis tulebki appi Svjata Vatra. Tempokatele ja robustsetele paladele lisab vajalikku antentsust Ukraina naistekoor Žurba, kelle mitmehäälset rahvalaulu võiks albumil isegi rohkem olla. Lugude valikus on esindatud erinevad žanrid hälli- ja jõululaulust pulmamuusikani. Lisaks "Kalyna malyna", mille uut versiooni esitab Svjata Vatra igal oma albumil. Eksootilise boonusena leidub eestikeelne laul ning Tuva kõrilaulu. Mis teeb albumi aga "ehedaks", on tema sisuline läbimõeldus. Kõigil lugudel on oma koht Ukraina kultuuris ning neid on koheldud vastava austusega.