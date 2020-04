Tegemist on esimese Bryan Adamsi loomingust kõneleva väljapanekuga, mida Eestis näidatud. See koosneb kolmest fotoseeriast, mis peegeldavad erinevaid tahke tema tööst portreefotograafina. Näitusele nime andnud seeria "Päevavalgel" (Exposed) fotod toovad rambivalgusesse mitmed tuntud meelelahutus-, moe- ja kunstimaailma tegelased.

Seeria "Kodutud" (Homeless) on esmaesitlus kogu maailmas, fotod avaldati 2019. aasta mais raamatuna. Nüüd on osa raamatu sisust vormunud portreenäituseks, mis tutvustab kodutuid, kes müüvad Londoni tänavatel ajakirja The Big Issue.

Näituse osa "Haavatud: sõja pärand" (Wounded: The Legacy of War) koosneb fotodest 2000. aastatel Afganistani ja Iraagi välismissioonidelt naasnud vigastatud Briti sõduritest, mis toob fookusesse konflikti, sõjategevuse kibedad tagajärjed ja inimvaimu südikuse.

Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juhi Maarja Loorentsi sõnul võeti nende esimene live-tuur Tom of Finlandi näituselt väga soojalt vastu. Eelnev julgustav kogemus andiski tõuke uue tuuri tegemiseks. "Kuna Bryan Adamsi näitus sai enne eriolukorra välja kuulutamist olla lahti kõigest napi nädala ja teades, kui palju sõpru ja austajaid tal Eestis on, otsustasime vaatajateni tuua just tema väljapaneku."

Tehniliselt on tuur ehitatud üles nii, et pakkuda publikule võimalikult autentset elamust, tekitades tunde, et ollakse osa näituse n-ö füüsilisest keskkonnast. Näha saab piltide lähikaadreid ning kuulda juurde fakte ja taustalugusid, mis puudutavad Bryan Adamsi loomingut ja tema portreteeritavaid.

Live-tuuri saab vaadata Fotografiska Tallinna YouTube-kanali vahendusel, vaatajad saavad küsimusi küsida Slido rakenduse kaudu. Tuur kestab maksimaalselt 90 minutit ja on inglise keeles.