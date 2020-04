Sõjaajaloo aastaraamat pöörab tähelepanu militaarharidusele

Sõjaajaloo aastaraamatu numbris "Minevik – sõduri teejuht oleviku jaoks? Kogemus, ajalugu ja teooria militaarhariduses" ("The past – a soldier's guide for the present? Experience, History and Theory in Military Education") arutlevad kuue riigi sõjaajaloolased, sõjaajaloo õpetajad ja sõjaväepedagoogid ajaloo kasu ja kahju üle sõjalistes organisatsioonides ja riigikaitses laiemalt.

Rahvusvaheliselt ilmuva raamatu toimetaja on Kaarel Piirimäe ning autorid lisaks talle Clifford J. Rogers, Alexander Statiev, Igor Kopõtin, Łukasz Przybyło, Anna Sofie Hansen Schøning ja Jörg Echternkamp.