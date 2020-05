Baltoscandal suunab pilgu kodumaiste tegijate poole

1. mail avaldasid korraldajad festivali täiskava, kuigi on selge, et sellisena festival tänavu ei toimu. "Selles kavas on need erilised kunstnikud ja kollektiivid, kellega oleme viimase 1,5 aasta jooksul koos töötanud ning lootust üleval hoidnud. 18 erinevat lavastust, installatsiooni ja filmi 8 riigist, nende hulgas ka 3 kodumaist esietendust. Niisugusena Baltoscandal ei toimu," teatasid korraldajad.

Kuna praegu ei saa kindel olla välisesinejate saabumisele, on Baltoscandal suunanud pilgu kodumaiste teatri- ja tantsutegijate poole.

"Me otsime alternatiivseid võimalusi, et festival saaks siiski kaunistada Eesti kultuurisuve ning tuua kokku ja segada erinevaid maitseid, värve, kõlasid, tundeid, arusaamu, keeli, toone, rütme ning klišeesid. Festivali läbivaks jooneks on algusest peale olnud teatritegemise erinevate vormide, põhjuste ja võimaluste esiletoomine," seisis korraldajate teates.

"Vabariigi valitsuse otsusega on eriolukorda pikendatud 17. maini ning maikuu teises pooles tehakse otsus juulikuus toimuvate ürituste kohta. Tänasel päeval on ja jääb meie peamiseks prioriteediks kunstnike, korraldajate ja külastajate tervis, ohutus ja heaolu. Loodetavasti saame valitsuselt, terviseametilt ja kultuuriministeeriumilt eriolukorra lõpuks teada, millistel tingimustel saavad toimuda piiratud publikuarvuga etendused siseruumides. Seejärel saame hinnata, kas on võimalik neid tingimusi arvestades festivali korraldada ning informeerime sellest ka avalikkust. Seni jätkame tööd."