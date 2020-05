Jürgen Rooste. Heterod tapsid Eesti suusatamise

HETEROD TAPSID EESTI SUUSATAMISE

"Ma imetlen teda. Tema persoon on toonud muidu hallile spordimaastikule värvi ja vürtsi. Ma olen väga õnnelik selle üle, et just praegu on meil olemas Priit Pullerits, ja ma olen väga õnnelik, et ta just suusatamisest huvitub." – Mati Alaver



suurem jagu pulleritsudest on

kuidagi pahemale viltu

silmad mis vaatavad põigiti

läbi prilliklaaside ja kisendavad:

ma tahaks öelda küll

et heteroseksuaalid vedasid

eesti suusatamise samamoodi põhja

nagu homod kunagi leedu korvpalli

aga ma ei saa

süda ei luba

sest ma olen kevadine pullerits

siits-siits-siits-siits

tahaks karjuda: kuidas – kuidas ometi

vältida rattasõidus kahtlasi neegreid?

kui mulle see täna unedes selgeks saaks

oleksin kohutavalt tänulik

sest ma tean: minu unedesse vasakmeedia ei pääse

mu unedes räägib alati ainult paremat kätt

pöörav tõde jalgratta seljas nagu

erika salumäe või suuskadel

nagu andrus veerpalu

meie usume andrust

ja mati alaveri usume ka

aamen – kõiki neid

keda kunagi pole puudutanud

paha ja mürgine keemikukäsi:

see on ringrada

uroboros

eluring

kus suuskavad ilusad valged heteromehed

kann kanni järel reas kann kanni järel

suusamütsid peas

kahju et ma ei teadnud ajakirjandusest

kunagi midagi muud kui seda

et alasti lumememme pilt kaanel müüb

mis mühin

mul oli elus ainult üks küsimus:

kuidas vältida rattasõidus

kahtlasi neegreid

ja teine oli tegelikult veel:

kui kaks korvpallurit on peded

kas neil jätkub siis väljakul silmi

teistele kannidele kui vaid

nonde kahe … kauni ja hapra …

leeduka omad: oojuudas – nii

nagu viisid homod

põhja leedu korvpalli

vedasid heterod mutta

kogu eesti spordi

suusatajad – kann kanni järel reas

kas selle pärast tasus siis

aastaid vahtida enda ees nühkimas

teise mehe tagumikku

või tunda oma tagumikul

teise heteromehe rahutuid

õnnetuid silmi

sel lõputul suusarajal

mida me nimetame eluks