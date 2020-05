Reedel hakatakse Eesti teatrit päästma

Ühel septembripäeval 2019, kui räägiti veel teatri üleproduktsioonist, kirjutasid neli näitekirjanikku Draama festivalil lühinäidendi düstoopilisest õhtust, kui kõigi teatrite uksed on ootamatult suletud. Sel päeval koguneb Pärnus Endla teatri ees neli inimest, kes otsustavad head kriisi mitte raisku lasta ning Eesti teatri uuesti luua, alustades ideaalsest näitlejast.

"Nüüd, kus teatrid on tõesti suletud, on meil hea võimalus see koosloomises sündinud tekst "Eesti teatri päästmine" koos, aga ülimalt turvaliselt, lugemisteatrina ette kanda," ütlevad aktsiooni korraldajad.

"Eesti teatri päästmine" kantakse üle Pärnust, Viljandist, Tartust, Rakverest ja Tallinnast elektron.live platvormi kaudu. Aktsioon tuleb vaatamisele ainult üheks korraks, järelvaatamise võimaluseta.

Näidendi autorid on Piret Jaaks, Urmas Vadi, Mart Aas ja Ott Kilusk. Üritust koordineerib Ivar Põllu.