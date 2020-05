Paide keskväljak on kehtiva üldplaneeringu järgi transpordimaa. Majaomanike ja ettevõtjate esidaja Andry Krass ütleb, et arhitektuurikonkursi võidutöö põhjal tuleb nüüd koostada ehitusprojekt, kuid enne peab valmima keskväljaku detailplaneering, mis aga tuleb kohandada võidutöö lahenduste järgi.

"See on valest otsast alustamine ja põhimõtteliselt kõigi ettevõtjate ja majaomanike fakti ette panemine - meie valisime teile töö ette, teie, volikogu, palun kiitke see heaks," rääkis Krass.

Uue arhitektuurilahenduse järgi muudetakse keskväljak osaliselt jalakäijate alaks ja mõned parklakohad kaovad. Ettevõtjad kardavad ruumieksperimendi kogemusele tuginedes väljakuäärsete äride kokkukuivamist.

Paide linnapea Priit Värk ei leia, et asja on aetud vales järjekorras, sest ehitusprojekt tellitakse pärast detailplaneeringu vastuvõtmist.

"Plaanis on kindlasti, et aasta 2020 jooksul saab linnavalitsuse poolt detaiplaneeringu algatamine viidud ka linnavolikogusse. Ja loodetavasti see algatatakse," sõnas Värk.

"Detailplaneeringud tavapärase protsessi korral on Paide linnas olnud (menetluses - toim) 9-12 kuud. Ja võib-olla tõesti, kui arutelud kestavad. Me ei tea, kui kaua nad kestavad. Kui juhtub nii, siis võib-olla toimub hiljem selle ümberehitus."

Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli lubas, et kindlasti kaasatakse avalikkust. "Kõik saavad kaasa rääkida vastavalt seadustele. Ei, me ei karda seda, et see protsess nüüd venima jääb."

Paide keskväljaku ümberehitamine algab plaani järgi kahe aasta pärast. Priit Värgi sõnul linnal keskväljaku uuendamiseks raha pole, lahenduse peab leidma volikogu uus koosseis, mis koguneb järgmise aasta oktoobris. Mis Priit Värgi sõnul omakorda võib tähendada, et moodne keskväljak ei pruugi uute rahvaesindajate jaoks olla enam esimene eelistus.