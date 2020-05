Suri Little Richard

Laupäeval suri 87aastasena muusik Little Richard (05.12.1932–09.05.2020), teatas tema poeg Danny Penniman. Surma põhjus on veel teadmata.

Oma toretseva, käreda ja androgüünse stiiliga tuntuks saanud Little Richard, sünninimega Richard Wayne Penniman sündis 5. detsembril 1932 Georgia osariigi linnas Maconis 12lapselises peres.

Lapsena käis ta laulmas kodulähedases kirikus, kuid tema isale ei meeldinud poisi stiil ja ta süüdistas teda homoseksuaalsuses, mistõttu ta lahkus 13aastaselt kodust ja asus elama valge perekonna juurde, kes pidasid kontsertklubi, kus ta andis ka oma esimese kontserdi.

Oma esimese plaadlepingu sõlmis ta plaadifirmaga RCA 1951. aastal pärast kohaliku talendi-show võitmist. Little Richard sai temast umbes 15aastasena, kui R&B- ja bluusimaailmas domineerisid nimed, nagu Little Esther ja Little Milton ning ta väsis sellest, et inimesed tema perenime valesti hääldasid.

Kuigi ta alustas muusikakarjääri 40. aastatel populaarse ja rock'n'roll'i eelkäija, kiiretempolise jump blues'i žanris, jäävad tema kõige kuulsamad ja edukamad lood – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally" ja "Good Golly Miss Molly" – 50. aastate keskpaika.

Little Richardi muusikat kaverdasid teiste hulgas tema kaasaegsed Elvis Presley, Buddy Holly ja Bill Haley. Mitmed tollased Briti uue muusika laine esindajad, nagu The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart ja Lemmy Kilmister on nimetanud teda enda muusika olulise mõjutajana. Little Richardi muusika jättis jälje ka soulimuusikute, nagu Otis Reddingu, James Browni, Michael Jacksoni, ning rokiikoonide, nagu Jimi Hendrixi, Bob Dylani ja AC/DC, muusikasse.

50. aastate lõpus jättis ta selja taha oma algse käredama stiili, et hakata tegema karjääri gospelmuusikuna, kuid naasis 60. aastatel siiski rock'n'roll'i juurde. Hiljem astus ta üles lastesaadetes ja salvestas ka lastelugude albumi.

Little Richard kuulus esimeste sekka, kes said rock'n'roll'i kuulsuste halli liikmeteks. Ta pälvis elutöö Grammy ja esines muu hulgas ka USA presidendi Bill Clintoni ametisse pühitsemise tseremoonial aastal 1992.