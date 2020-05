Suri Betty Wright

Taustalauljana alustanud floridalanna Betty Wright tuli oma debüütalbumiga välja vaid 14aastasena, 1968. aastal, plaat sisaldas tema esimest tipp-40 lööklaulu "Girls Can't Do What The Guys Do". Oma kuulsaima loo "Clean Up Woman" laulis ta sisse 1971, kui oli 17.

1974. aastal võitis Wright Grammy looga "Where Is the Love?". Tema tuntumate palade hulka kuulub veel Stevie Wonderi produtseeritud "What Are You Going to Do With It" (1981). 1987. aastal võitis ta kuldplaadi "Mother Wit'iga", mille andis välja oma plaadifirmas Miss B.

Betty Wright on mõjutanud aastakümneid moodsa RnB ja hiphopi artiste, muuhulgas on teda ohtralt sämplitud, näiteks kasutas Mary J Blige oma loos "Real Love" Wrighti "Clean Up Womanit".

Tausta laulis Wright paljudele staaridele: Stevie Wonder, David Byrne, Peter Tosh, Gloria Estefan, Jimmy Cliff, Stephen Stills, Alice Cooper.

Tema viimaseks sooloalbumiks jäi 2014. aastal ilmunud "Living... Love... Lies".