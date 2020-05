Eriolukorras külastas Eesti Kunstimuuseumi näitusi veebis mitukümmend tuhat inimest

Eesti Kunstimuuseumi veebituuride tipphetkil jälgis otseülekannet olenevalt tuurist üle 1000 vaataja korraga. Youtube'i kanalil on ülekandeid järele vaadanud üle 500 inimese.

Iga filiaali kuraatorituuride kõrval toodi veebi ka publikuprogramme, näiteks Kadrioru kunstimuuseumi "Pikad kolmapäevad", mis asendati videoloenguga.

Publikuni jõudsid näituste veebitutvustused, Niguliste muuseumi taskuhääling ja nigulapäeva ülekanne, Adamson-Ericu muuseumis vahetult enne eriolukorra kehtestamist avatud Olev Subbi näituse lood ja pildid. Eriolukorras kasutati eri kanaleid ja formaate: kunstielamused ja videod jõudsid publikuni muuseumi enda kanalite – sotsiaalmeedia, veebilehe, Youtube'i, kunstitundide erilehtede – ning ERR-i ja Postimehe portaalide vahendusel. Märgatavalt tõusis Eesti Kunstimuuseumi sotsiaalmeedia lehtede jälgijaskond: üle 3000 kasutaja võrra eriolukorra nädalate jooksul.

Eesti Kunstimuuseumi turundus- ja teenindusvaldkonna juht Piret Järvan hindab jälgijaskonna tõusu muuseumile keerulisel ajal kõrgeks: "Pärast väikest esimest ehmatust oli meie jaoks oluline hoida kontakti publikuga. Veebituurisari näitustele pälvis üllatavalt suure tähelepanu – kõnetasime sellega nii püsipublikut kui võitsime juurde uusi kunstisõpru. Veebituuride kommentaaridest võis välja lugeda vaatajate tänu ning huvi näitusi eriolukorra lõppedes päriselt külastada."

Populaarseks osutusid ka e-kunstitunnid eri näituste põhjal. E-kunstitunde külastati eriolukorra vältel üle 11 000 korra. Üle 10 000 külastaja on seejuures lähtunud haridusrakendustest eKool, Stuudium ja Google Classroom, mis näitab, et tunnid on tegelikus õppetöös kasutusele võetud.

Kõigi filiaalide näituste ja püsiekspositsioonidega oodatakse külastajaid tutvuma alates 19. maist, mil Eesti Kunstimuuseumi muuseumid oma uksed taas avavad. Eriolukorras loodud veebituurid ja muud digimaterjalid jäävad vaatamiseks veebi ka pärast eriolukorra lõppu. Kõigi muuseumide näitusetutvustuste, tuuride ja õppematerjalidega saab tutvuda Eesti Kunstimuuseumi kodulehel.