Otseülekanded: väljumisfestival Trampliin

"Trampliin on hüpe kuhugile, vabadusse, tundmatusse. Mõnel õnnelikul näitel kukume me käppadele, aga eks paljudel juhtudel saab see olema laupkokkupõrge reaalsusega," rääkis Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubits.

"Kultuuripartnerluse SA kaudu panustanute jaoks on missioon olnud muusikute jaoks uues olukorras võimalikult pehmele maandumisele kaasa aitamine."

FestivalI avavad kolmapäeval, 13. mail jazz-muusikud Susanna Aleksandra ja Joel Remmel, kontsert toimub jazz-klubis Philly Joe's algusega 20.30 ja on nähtav platvormilt Elisa Stage.

Neljapäeval, 14. mail esineb Eesti laulja ja laulukirjutaja Lembe Lokk, keda saadab kontrabassil Philippe Blard. Prantsusmaalt, Nemoursi linnast eetrisse minev kontsert on nähtav benedict.television.ee vahendusel.

Reedel, 15. mail annab oma panuse festivali kavasse ERSO, kelle kava on täpsustamisel ja mis läheb eetrisse orkestri Youtube'i kanalil.

Laupäeval, 16. mail ja pühapäeval, 17. mail on festivali kavas kaks live-kontserti, otseülekandega vastavalt Mustpeade Majast ja Kadrioru kunstimuuseumist. Laupäeval esinevad Virgo Veldi (saksofon) ja Mihkel Mattisen (klaver). Kontserdi algus on 19.00 ja see on nähtav benedict.television.ee vahendusel. Väljumisfestival Trampliin viimane kontsert on ühtlasi ka lossimuusika 2019/2020 hooaja lõpukontsert ja seal esinevad sarja vedaja Aare Tammesalu (tšello) Mari-Liis Uibo (viiul) ja Ralf Taal (klaver). Kontserdi algus on 18.00 ja see on samuti nähtav bebedict.television.ee vahendusel.

Selle aasta veebruari lõpus asutatud Kultuuripartnerluse SA eesmärk on võimaluste otsimine ja keskkonna kujundamine erainitsiatiivi täiendavaks kaasamiseks kultuuri rahastamisel avalikes huvides.