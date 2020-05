Kahe osa uusversioonide kollektsiooniga tulevad kaasa värskendatud visuaalid, kõik originaalversioonidest tuttavad tasemed, tegelased ja trikid, lisaväljakutsed, üksikasjalikum rulapargi ehitamise režiim, kus kohandatud parke on võimalik ka veebis jagada ning uued mitme mängijaga veebi- ja lokaalrežiimid.

Lisaks sellele on mängudes esindatud suur osa algsete heliribade lugudest, kuigi litsentsimisprobleemide tõttu mitte kõik neist. Lisaks Dead Kennedys'e lugudele kõlab mängus muusika ansamblitelt, nagu Suicidal Tendencies, Primus, Papa Roach, Rage Against the Machine, Mos Def jt.

Uusversioonide eest vastutab videomängude arendaja Vicarious Visions, kellel on kogemus nii konkreetse videomängusarja kui ka mängude uusversioonide tegemisega. Hiljuti andis Vicarious Visions näiteks välja PlayStationi klassikasse kuuluva videomängu "Crash Bandicoot" esimese kolme osa uusversioonidest koosneva kollektsiooni.

View this post on Instagram Happy birthday to me! #THPS ???????? A post shared by Tony Hawk (@tonyhawk) on May 12, 2020 at 8:53am PDT

Vicarious Visionsi tootmisjuht Simon Ebejer märkis, et "Crash Bandicooti" projektiga töötamine õpetas stuudiole, et armastatud videomängu uusversiooni loomise võti on tasakaal. "Originaali austava uusversiooni tegemise väljakutse peitub teadmises, kus nihutada piire ja mida pidada pühaks. Oluline on jäädvustada algne kogemus."

Seepärast jäävad "Tony Hawk's Pro Skater" 1. ja 2. osa uusversioonid algsetele juhtimise ja struktuuri osas suhteliselt truuks. Uus asi on nn metamäng, mis kaks osa omavahel liidab.

"Me ei tahtnud teha mängu selliselt, et sa mängid 1. osa ja siis mängid 2. osa ning pead alustama otsast peale nagu siis, kui sa kunagi need mängud omale ostsid. Kõige kohal katusena asetsev metamäng aitab mängijatel vältida tunnet nagu nad kaotaks ühte või teist mängu mängides osa oma progressist," selgitas Ebejer.

"Tony Hawk's Pro Skater" 1. ja 2. osa uusversioonid ilmuvad mängimiseks 4. septembril PlayStation 4 ja Xbox One'i konsoolidele ning Windowsi platvormile.

Esimene "Tony Hawk's Pro Skater" ilmus 1999. aastal, teine aasta hiljem.