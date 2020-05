Tiina Mälberg kutsub rääkima neljanda seinaga

""Inimese puudutus, on see veel võimalik?" kirjutas Tõnu Õnnepalu 10. detsembril 2008, mil ta pidas luulevormis päevikut ja sellest sai tema "kevad ja suvi ja". See puudutas mind. Täna, kevadel 2020, on see küsimus jälle mõttes." Nii räägib Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg neljapäevase kohtumisõhtu eel.

Teatri juures hindab Mälberg samuti just vahetut kontakti publikuga, energiavahetust, mis puudutaks: "Näitlejatena toimime tihti nii, et publikuga füüsiliselt samas ruumis, vahel isegi päris lähedal olles jätame loo tõelisuse ja puudutuse huvides mulje, nagu oleksime üksi oma magamistoas, toimetaksime köögis või jalutaksime metsateel, seikleksime muinasjutulistes maailmades. Teatrikeeles on see "avalik üksiolek", nii näitlejat kui vaatajat kaitseb teineteise eest maagiline "neljas sein". Nii võib vaatajal tekkida arvamus, et näitleja tema kohalolu ei märka ning ta saab häbitult piiluda kellegi isiklikku ruumi, ja see omakorda võib aidata tal leida vastuseid oma päris küsimustele."

Päriselt kokku saada ja päris küsimustele vastuseid leida võimaldab eriolukorra tingimustes ka Rakvere Teatri Live, kus sel neljapäeval kell 19 kutsub Tiina Mälberg rääkima "(neljanda) seinaga" – piiluma läbi internetiakna, mida teeb näitleja üksi kodus, millest mõtleb, kust seltsi saab. Küsimusi saab ette saata Rakvere teatri Facebooki kaudu, kirjutades ürituse postituse kommentaaridesse või teatri sõnumitesse. Otseeetri ajal on võimalik küsimusi postitada live'i kommentaaridesse.

Viimasel kohtumisõhtul nädala pärast tuleb vaatajate ette Rakvere Teatri loominguline juht Peeter Raudsepp.