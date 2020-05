Taasavatavas Eesti Kunstimuuseumis saab näha kolme uut näitust

Eesti Kunstimuuseumi kõik filiaalid avavad 19. mail külastajatele taas uksed ja tervitab neid kolme uue näitusega. Vastavalt riiklikele ettekirjutustele ja tervisekaalutlustele on uuendatud ka külastustingimusi.

"Uute näitustega soovime oma külastajaid rõõmustada kohe esimesel lahtioleku nädalal. Elamusrikkad kõrgetasemelised näitused ootavad ees kogu järgneva hooaja," rääkis Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme.

Mikkeli muuseumis paotub vaatajatele uks legendaarse kunstikoguja Mart Lepa maailma näitusel "Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu". Näituse keskmes on huvitava erakoguga kollektsionäär Mart Lepp. Väljapanekus saab teiste seas näha teoseid Peeter Mudistilt, Jüri Arrakult, Valdur Ohakalt ja Endel Kõksilt.

Adamson-Ericu muuseumis on avatud Olev Subbi loomingu näitus "Olev Subbi. Värvidega ideaalmaailma otsingul", mille fookuses on kunstniku kaasaja keerulisi olusid trotsiv looming ja helge tonaalsusega pildid. Traagilise elukäiguga Subbi loomingust eksponeeritakse näitusel just varasemaid teoseid.

Kumus avatakse 22. mail näitus "Ando Keskküla. Tehnodeelia ja tegelikkus", mille kuraatoriks on kunstiteadlane Anders Härm. Ando Keskküla retrospektiivne isikunäitus hõlmab kunstniku loomingut tema kõige aktiivsemast loomeperioodist – 1960ndate aastate lõpust 1990ndate aastate lõpuni. Näitusel vaadeldakse Keskküla huvi tehnoloogia ja selle mõjude vastu inimeste tajule ja reaalsustunnetusele.

Niguliste muuseumis ootab lisaks püsiekspositsioonile ees näitus "Neitsi Maarja. Naine, ema kuninganna", mida on pikendatud 16. augustini.

Kadrioru kunstimuuseumis on avatud mitmekülgne väliskunsti püsiekspositsioon ja ajutine väljapanek "Külaskäik. Valitud teosed Johannes Mikkeli kollektsioonist", samuti barokklossi aed.

Järgmisesse aastasse on lükatud rahvusvahelised suurnäitused "Memlingist Rubensini. Flandria kuldaeg", "Meeletu Dymphna järele" ning 2020. aasta hiliskevadel toimuma pidanud Kumu reiv.

Uuenenud külastustingimustega (lisandunud desinfitseerimisvahendite, sagedase ruumide puhastuse, 2+2 põhimõtte jm) ning tõhustatud meetmetega muuseumides saavad külastajad ringi liikuda ohutu distantsiga. Külastamise hea tava ja uuendustega saab tutvuda Eesti Kunstimuuseumi veebilehel. Uuenenud külastus- ja terviseohutusreeglid on ka filiaalide haridusprogrammidel.