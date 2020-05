Estonia näitab balletti "Coppelia"

Laupäeval, 16. mail kell 19 näitab Rahvusooper Estonia oma Facebooki lehel ülekandena Leo Delibes'i kogupereballetti "Coppelia" . Ballett on loodud Ernst Theodor Amadeus Hoffmanni jutustuse "Uneliivamees" ainetel ja jutustab mänguasjameister Coppeliusest, kes on loonud nuku nimega Coppelia ja soovib teda kogu hingest ellu äratada.

Balleti maailmaesietendus toimus Opera Paris's 1870. aastal ja see kaunis ballett on püsinud teatrite repertuaaris juba poolteist sajandit. Rahvusooperis Estonia toimus "Coppelia" esietendus 2010. aastal ja selle koreograaf-lavastajaks oli Ronald Hynd Inglismaalt, kes on sama lavastuse publiku ette toonud ka Inglise Rahvusballeti esituses.

Lavastaja sõnul peitub "Coppelia" võlu teose lihtsuses. "Selles loos pole printsi ega printsessi. Lugu räägib külainimestest, poisist ja tüdrukust, kelle armastus on väga lihtne – pole luike ega uinuvat kaunitari. Usun, et seepärast ongi "Coppelia" olnud balletina nii populaarne, et inimesed saavad end tegelastega samastada. See on väga armas lugu," sõnab lavastaja.

Laupäeva õhtul tuleb näitamisele otsesalvestus, mis võeti koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga üles 2012. aasta aprillis. Lavastuse dirigent on Mihhail Gerts ja kunstnik Roberta Giudi di Bagno, osades Luana Georg, Sergei Upkin, Vitali Nikolajev, Marika Muiste jpt.

Teatriõhtule kohaselt algab etendus laupäeval kell 19 ja jääb nädalaks järelvaadatavaks. Etendus on eesti keeles ja publikule tasuta, Facebooki kontot vaatamiseks omama ei pea.

Kõik, kes ihkavad balletti elavas esituses näha, saavad tulla vaatama balleti taasesietendust 5. märtsil 2021.

Rahvusooper tänab südamest häid kauaseid koostööpartnereid Eesti Rahvusringhäälingut ja Estonian Records Productionit, kellega koos etendused interneti kaudu publikuni tuuakse.