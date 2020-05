Kogo galeriis näeb Eike Epliku ootel olnud isikunäitust

13. maist 30. maini on Kogo galeriis avatud Eike Epliku isikunäitus "Biomass – kummitus nurgas", mida saadab Mehis Heinsaare tekst "Elusamus" (2020). Näitus sai valmis vahetult enne eriolukorra kehtestamist ja on suletud uste taga avamist oodanud pea kaks kuud.

Näituse keskmes on imeline ja ähvardav loodus parafraasina Aleksandr Pavlovitš Muranovi ja Mehis Heinsaare teostele*. "Kummitus nurgas on jõuetu, kuid näitab siiski hambaid. Näitusesaalis valitseb imeline harmoonia. Heinsaare tekst annab võimaluse mõtiskleda pingest ja tasakaalu leidmisest praktilise ning uitava, hajusa, fantaasiaid äratava meeleolu vahel," seisab näituse tutvustuses.

Eike Epliku meetodid on improvisatsioon ja katsetused erinevate materjalidega, mis viib kunstniku uute vormide, variatsioonide ja seosteni. Seekord on ta loonud ta kogu galeriiruumi hõlmava installatsiooni, mis koosneb eri materjalidest – savi, portselan, metall, leidmaterjal, pudu – tehtud objektidest.

Eike Epliku isikunäituse "Biomass – kummitus nurgas" näitusevaade. Autor/allikas: Marje Eelma

Tartu kultuuriväljal on kunst ja kirjandus olnud aastaid tihedalt põimunud ja see ajendas Kogo galeriid tegema Eplikule ettepanekut kaasata näitusele ka üks eesti kirjanik või luuletaja. Nii valiski Eike Eplik näituse partneriks Mehis Heinsaare. "Nii Epliku kui ka Heinsaare looming sünnib tugevast sidemest keskkonna ja loodusega. Kumbki looja ei ole küll otseselt sotsiaalne või poliitiline, kuid allhoovustes on neid teemasid paratamatult tunda," selgitab näitusetekst.

Näituse fotograaf on Marje Eelma; graafilise disaini autor Aleksandra Samulenkova ja Silver Sikk.

* A. Muranovi "Ebatavaline ja ähvardav loodus", Eesti Raamat, 1981; Mehis Heinsaar "Ebatavaline ja ähvardav loodus", Menu Kirjastus, 2010.