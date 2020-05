Suri bändi The Pretty Things laulja Phil May

Meie seast lahkus 75-aastasena legendaarse Briti ansambli The Pretty Things laulja Phil May (09.11.1944-15.05.2020). Surma põhjuseks peetakse ootamatust puusaoperatsioonist tekkinud tüsistusi.

Phil May lõi ansambli 1963. aastal koos kitarrist Dick Tayloriga ning esimese albumini "The Pretty Things" jõudis nad 1965. aastal, vahendas BBC. Kui algusaastatel oli The Pretty Things pigem traditsiooniline rhythm and blues'i bänd, siis 1960. aastate teisel poolel liikusid nad rohkem psühhedeelse rocki poole ning Phil May'st sai ka oluline kontrakultuuri kõneisik.

Bändi kõige olulisemaks albumiks peetakse 1968. aastal ilmunud "SF Sorrow'it", kuna tegemist on ühe kõige esimese kontseptuaalse rockalbumiga. The Pretty Thingsi viimane album "The Sweet Pretty Things (Are in Bed Now, of Course...)" ilmus 2015. aastal.

The Pretty Thingsi on oma eeskujuna välja toonud nii David Bowie, Jimi Hendrix kui ka Kasabian.