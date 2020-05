ERM taasavab uksed ja valmistab ette nelja uut näitust

Teisipäevast, 19. maist on Eesti Rahva Muuseumi uksed jälle valla, avatud on nii püsinäitused kui ka muinasjutunäitus "Elas kord" oma allmaailma, võlumetsa ja paljude teiste paikadega. Suvel on oodata mitut uut näitust.

"Peagi saab ERMis näha Tuuli Puhveli vitraaže, Juss Piho maale, Siima Škopi juubelinäitust ja osalussaalis Muhu sukki. Samuti on kavas senisest enam kasutada muuseumi väliala, mh on jutuks välikohvik ja lava ERM-i peasissekäigu juures, nn noka all," rääkis arendusdirektor Viljar Pohhomov. Hurda saali on loodud stuudio, kus saab korraldada nii koolilõpu veebiaktuseid kui ka veebikonverentse.

Muuseumis liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit ja desinfitseerida käsi. Ka ERM-i ruume puhastatakse senisest sagedamini: puuteekraane iga kahe tunni järel, kõrvaklappe pärast iga kasutuskorda. Suletud on vaid mõni eksponaat, nt Karjala saun, kus ei ole võimalik hoida ohutut vahemaad.

Nii giidituuridel kui ka haridusprogrammides saab samaaegselt osaleda kõige rohkem kümme inimest. Valikusse on lisandunud mitu uut tuuri, sh ekskursioon "Ringkäik Raadil", kus räägitakse lugusid siinsetest arheoloogilistest leidudest, Raadi mõisast ja ERM-ist, sõjaväelennuväljast ning uhketest avastustest, mis selle piirkonnaga seotud.