Eesti loodusmuuseum avas taas uksed

"Tänavuse aasta looma salapärast olemust ja vähetuntud elu-olu tutvustav näitus "Hirmus armas nahkhiir" jõudis enne eriolukorra välja kuulutamist avatud olla täpselt kuu aega, seega on see põhimõtteliselt uhiuus väljapanek," ütles Eesti loodusmuuseumi direktor Asta Tuusti. "Meil on väga hea meel, et saame külastajaid taas oma näitustel vastu võtta ning lisaks kõigile nendele teemadele, mida meie püsinäituste saalid avastamiseks pakuvad, tutvustada ka nahkhiirte aastaringi koos mitmekülgsete võimalustega seda ise näha, kuulda ja tunnetada," lisas ta.

Suur osa loodusmuuseumi eksponaatidest on interaktiivsed ja nende kasutamine tuli põhjalikult läbi mõelda, et tagada ohutus nii muuseumi külastajatele kui töötajatele. Kõik, mis on praegu muuseumi näitusesaalides väljas, on kasutatav.

"Meie eesmärgiks on tagada ohutus ja pakkuda seejuures maksimaalset muuseumielamust. Me puhastame kõiki pindasid regulaarselt, olemas on desinfitseerimisvahendid, kes soovib, saab kasutada ühekordseid kindaid," rääkis Tuusti. "Mõneks ajaks oleme aga loobunud näiteks virtuaalreaalsuse filmide näitamisest," lisas ta.

Kuigi Eesti loodusmuuseumi maja Tallinna vanalinnas on eriolukorrast tingitult kaks kuud suletud olnud, said muuseumisõbrad loodusmuuseumit sel ajal külastada virtuaalselt. Kahe kuu jooksul külastas loodusmuuseumi virtuaalseid näitusesaale üle 22 000 külastaja.

"Loodusmuuseumis on suurepärane meeskond, kes suutis tekkinud olukorras kiirelt ümber häälestuda. Tänu sellele suutsime me viia mitmed oma tegevused virtuaalmaailma ehk olla oma külastajatele olemas ka siis, kui füüsilise muuseumi uksed suletud olid," ütles Tuusti.

Lisaks virtuaalsete näitusesaalide avamisele alustas loodusmuuseum Öökulli akadeemia podcastide sarja, millel on tänaseks väljas kolm episoodi. Ka muuseumi liitreaalsuse rakendus läbis suure uuenduse ning sai kättesaadavaks igaühele igalpool. Suurematele veebipõhistele ettevõtmistele pani punkti eelmisel nädalal avatud virtuaalne kevadseente näitus. "Vähem kui nädalaga on meie virtuaalsel kevadseente näitusel käinud 2500 külastajat – oleme oma esimese kevadseente näituse, mis on ühtlasi ka meie esimene ainult veebipõhine näitus, "külastajanumbri" üle väga õnnelikud," ütles Asta Tuusti.

Mais on Eesti Loodusmuuseum avatud teisipäevast pühapäevani kell 10–19, alates juunist on muuseum avatud iga päev kell 10–19.