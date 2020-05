Virtuaaloksjonil jõuavad enampakkumisele eesti kunstnike senitundmatud tööd

"Teada on, et Amandus Adamson sõitis 1897. aastal Itaaliasse tervist parandama, seejuures kuni Berliinini reisis ta koos Kristjan Rauaga. Väidetavalt oli see Adamsoni esimene Itaalia reis," rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.

"Napoli lahte võis ta aga maalida ka mõne kunstitöö või postkaardi järgi, lisateenistusena ajal, mil ta töötas friiside kallal Aleksander III muuseumi laevalgusega saalides. Itaalia motiive osteti tollal ikka veel meelsasti."

Kõrgeima alghinnaga, 22 000 eurot, jõuab enampakkumisele Olev Subbi (1930–2013) 2000. aastal valminud õlimaal "Via della Lungara".

"Oksjonil enampakkumisele tulev teos "Via della Lungara" on teadaolevalt Olev Subbi ainus kaksikakt. Teos valmis uueks aastatuhandeks. Igavese linna katuste vaate taustal sümboliseerivad kaks akti möödunud ja saabuvat aastatuhandet," ütles Radevall.

Amandus Adamson "Napoli laht". Autor/allikas: repro

"Traditsioone austaval Olev Subbil olid varasemaid aktimaale luues mõnigi kord silme ees Veneetsia renessansimeistrite kuulsad teosed. Kunstniku süda kuulus seejuures põhjamaisele blondile kaunitarile, õigemini selle sensuaalsele ideaalkujule," rääkis kunstiteadlane Mai Levin.

"Subbi tunnetas kunstis toimuvaid muutusi ning muutus ise 1980.–90. aastatel üsna tugevasti. Rafineeritumaks muutusid ka aktimaalide modellid, kelles enam midagi ei meenutanud külakaunitari, vaid kes lasevad ennast imetleda pigem tippmodelli üleolekuga ning on üks element kujutlusest sündinud maalitervikus. Teos "Via della Lungara" on Subbi hilisperioodi valguse- ja värvikäsitluse harmooniline näide."

Madalama alghinnaga, 400 eurot, jõuab müügile klassiku Erich Pehapi (1912–1981) 1929. aastal valminud pastell "Kodu".

Lisaks jõuavad enampakkumisele teiste seas Tõnis Grenzsteini, Karl Pärsimägi, Johannes Võerahansu, Richard Sagritsa, Eerik Haameri, Richard Uutmaa, Tõnis ja Toomas Vindi, Elmar Kitse, Eduard Wiiralti teosed.

Oksjon toimub rahvusvahelisel oksjoniplatvormil Live Auctioneers. Oksjonile tulevate töödega saab Vernissage galeriis tutvuda kuni 22. maini.