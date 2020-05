Suri Prantsuse näitleja Michel Piccoli

Michel Piccoli alustas näitlejana 1949. aastal ning mängis karjääri jooksul üle 200 filmis. Nende hulka kuuluvad mitmed Luis Bunueli filmid ("Belle de jour" (1967), "The Milky Way" (1969) ja "The Discreet Charm of the Bourgeoisie" (1972)), samuti Jacques Rivette'i "La Belle Noiseuse" (1991) ja Richard Dembo "Dangerous Moves" (1984).

Oma viimased rollid tegi Piccoli Leos Carax' filmis "Holy Motors" (2012) ning Nanni Moretti auhinnatud linaloos "We Have a Pope" (2011), kus ta kehastas paavsti. Tema viimaseks üleastusemiseks jäi Bertrand Mandico 2015. aasta lühifilmis "Our Lady of Hormones".

1980. aastal võitis Piccoli Cannes'i filmifestivalil parima näitleja preemia rolli eest Marco Bellochio filmis "A Leap in the Dark". Kaks aastat hiljem, 1982. aastal tunnustati teda Berliini filmifestivalil parima näitleja Hõbekaruga osatäitmise eest Pierre Garnier-Deferre'i linaloos "Strange Affair".

Lisaks filmides näitlemisele lavastas Michel Piccoli kolm filmi ("Alors voila," (1997), "The Black Beach" (2001), "C'est pas tout a fait la vie dont j'avais reve" (2005)) ning astus üles ka teatrilaval.